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Молодежные турниры
18 апреля 2023, 15:51 |
1365
1

+7. Рух U-19 уходит в отрыв от Динамо и Шахтера в юношеском чемпионате

Команда идет к чемпионскому титулу

18 апреля 2023, 15:51 |
1365
1
+7. Рух U-19 уходит в отрыв от Динамо и Шахтера в юношеском чемпионате
ФК Рух

«Рух» U-19 в перенесенном матче юношеского чемпионата Украины разгромил «Ингулец» U-19 со счетом 5:0 и укрепил свое лидерство.

Львовская команда теперь опережает «Динамо» U-19 на 7 очков и «Шахтер» U-19 на 8 пунктов.

Юношеский чемпионат Украины

Ингулец U-19 - Рух U-19 0:5
Голы: Непейпиев, 36, 46, Столярчук, 71, Китела, 75, Савчук, 79

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Рух Львов U-19 Рух Львов чемпионат Украины по футболу U-19 Динамо Киев U-19 Шахтер Донецк U-19
Источник Sport.ua
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Burevestnik
7 очок - це більше чи менше чім  8 пунктів ?  
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