+7. Рух U-19 уходит в отрыв от Динамо и Шахтера в юношеском чемпионате

«Рух» U-19 в перенесенном матче юношеского чемпионата Украины разгромил «Ингулец» U-19 со счетом 5:0 и укрепил свое лидерство.

Львовская команда теперь опережает «Динамо» U-19 на 7 очков и «Шахтер» U-19 на 8 пунктов.

Юношеский чемпионат Украины

Ингулец U-19 - Рух U-19 0:5

Голы: Непейпиев, 36, 46, Столярчук, 71, Китела, 75, Савчук, 79