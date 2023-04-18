Молодежные турниры18 апреля 2023, 15:51 |
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+7. Рух U-19 уходит в отрыв от Динамо и Шахтера в юношеском чемпионате
Команда идет к чемпионскому титулу
18 апреля 2023, 15:51 |
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«Рух» U-19 в перенесенном матче юношеского чемпионата Украины разгромил «Ингулец» U-19 со счетом 5:0 и укрепил свое лидерство.
Львовская команда теперь опережает «Динамо» U-19 на 7 очков и «Шахтер» U-19 на 8 пунктов.
Юношеский чемпионат Украины
Ингулец U-19 - Рух U-19 0:5
Голы: Непейпиев, 36, 46, Столярчук, 71, Китела, 75, Савчук, 79
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7 очок - це більше чи менше чім 8 пунктів ?
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