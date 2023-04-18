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  4. Холанда изобличили в скрытом терроре соперников
Англия
18 апреля 2023, 13:58 | Обновлено 18 апреля 2023, 14:07
1028
0

Холанда изобличили в скрытом терроре соперников

Норвежец использует различные уловки

18 апреля 2023, 13:58 | Обновлено 18 апреля 2023, 14:07
1028
0
Холанда изобличили в скрытом терроре соперников
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Бен Ми (справа)

Защитник клуба английской Премьер-лиги «Брентфорд» Бен Ми заявил, что норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд во время матчей щипается.

«Он мощный парень, и у нас была небольшая толкотня. Мы с ним щипали друг друг. Он [больше щипался], честно говоря. Но я не возражаю, мне это вполне нравится.

Конечно, мы стараемся применять против него силу и пытаемся ему помешать занять ту позицию, которую он хочет», – заявил Ми.

Как известно, «Брентфорд» и «Манчестер Сити» встречались друг с другом осенью прошлого года в 16-м туре чемпионата Англии. В той встрече со счетом 3:1 победили «горожане».

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Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Бен Ми Брентфорд Манчестер Сити Манчестер Сити - Брентфорд
Источник Sky Sports
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