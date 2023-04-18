Холанда изобличили в скрытом терроре соперников

Защитник клуба английской Премьер-лиги «Брентфорд» Бен Ми заявил, что норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд во время матчей щипается.

«Он мощный парень, и у нас была небольшая толкотня. Мы с ним щипали друг друг. Он [больше щипался], честно говоря. Но я не возражаю, мне это вполне нравится.

Конечно, мы стараемся применять против него силу и пытаемся ему помешать занять ту позицию, которую он хочет», – заявил Ми.

Как известно, «Брентфорд» и «Манчестер Сити» встречались друг с другом осенью прошлого года в 16-м туре чемпионата Англии. В той встрече со счетом 3:1 победили «горожане».