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Чемпионат Европы
18 апреля 2023, 13:48 |
611
0

Известно, как будут транслироваться матчи сборной в отборе к Евро-2024

В пресс-службе «Суспильного» пообещали, что как можно больше украинцев смогут поддержать команду

18 апреля 2023, 13:48 |
611
0
Известно, как будут транслироваться матчи сборной в отборе к Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В пресс-службе «Суспільного» рассказали, как в дальнейшем будут транслироваться матчи сборной Украины в рамках отбора к Евро-2024.

«Мы будем искать варианты разрешения законодательных коллизий в работе с ОТТ и IPTV. Есть время до следующего матча с участием нашей сборной в июне.

С нашими партнерами MEGOGO, купившими права на трансляцию матчей для Украины, мы сделаем все возможное, чтобы с соблюдением нового закона и прав интеллектуальной собственности в максимальном количестве украинцев была возможность болеть за нашу сборную», – заявили в «Суспільному».

Отметим, что первый матч сборной Украины в отборе к чемпионату Европы транслировался по общедоступным региональным каналам «Суспільного». Права на трансляцию «Суспильное» бесплатно получило от платформы MEGOGO.

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Суспільне Евро-2024 MEGOGO
Источник Детектор.Медиа
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