Известно, как будут транслироваться матчи сборной в отборе к Евро-2024
В пресс-службе «Суспильного» пообещали, что как можно больше украинцев смогут поддержать команду
В пресс-службе «Суспільного» рассказали, как в дальнейшем будут транслироваться матчи сборной Украины в рамках отбора к Евро-2024.
«Мы будем искать варианты разрешения законодательных коллизий в работе с ОТТ и IPTV. Есть время до следующего матча с участием нашей сборной в июне.
С нашими партнерами MEGOGO, купившими права на трансляцию матчей для Украины, мы сделаем все возможное, чтобы с соблюдением нового закона и прав интеллектуальной собственности в максимальном количестве украинцев была возможность болеть за нашу сборную», – заявили в «Суспільному».
Отметим, что первый матч сборной Украины в отборе к чемпионату Европы транслировался по общедоступным региональным каналам «Суспільного». Права на трансляцию «Суспильное» бесплатно получило от платформы MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Слоан Стивенс поделилась новыми фотографиями в соцсетях
В настоящий момент Додо выступает за «Фиорентину»