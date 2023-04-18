Известно, как будут транслироваться матчи сборной в отборе к Евро-2024

В пресс-службе «Суспільного» рассказали, как в дальнейшем будут транслироваться матчи сборной Украины в рамках отбора к Евро-2024.

«Мы будем искать варианты разрешения законодательных коллизий в работе с ОТТ и IPTV. Есть время до следующего матча с участием нашей сборной в июне.

С нашими партнерами MEGOGO, купившими права на трансляцию матчей для Украины, мы сделаем все возможное, чтобы с соблюдением нового закона и прав интеллектуальной собственности в максимальном количестве украинцев была возможность болеть за нашу сборную», – заявили в «Суспільному».

Отметим, что первый матч сборной Украины в отборе к чемпионату Европы транслировался по общедоступным региональным каналам «Суспільного». Права на трансляцию «Суспильное» бесплатно получило от платформы MEGOGO.