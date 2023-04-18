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Украина. Премьер лига
18 апреля 2023, 11:36 | Обновлено 18 апреля 2023, 12:03
152
1

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Месси или Роналду? Определить кого-то лучшим – нельзя»

Известный тренер – о звездах мирового футбола

18 апреля 2023, 11:36 | Обновлено 18 апреля 2023, 12:03
152
1
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Месси или Роналду? Определить кого-то лучшим – нельзя»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный попытался выбрать лучшего между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Мы живем в эпоху двух игроков самого высшего уровня – это Месси и Криштиану Роналду. Они оба – такие большие личности, но настолько разные, что определить кого-то лучшим – нельзя. Месси стал чемпионом мира и Южной Америки в составе сборной Аргентины, Роналду – чемпионом Европы с Португалией. Не исчислить их достижения в «Барселоне», «Реале», МЮ.

А похожи они только в одном – это максималисты, которые хотят только побеждать в каждом матче. Я воздержусь от того, чтобы назвать кого-то одного. Как тренер, я получаю удовольствие от того, как они играют, что они делают на футбольном поле. И считаю, что мы должны быть благодарны судьбе, что живем в такое время, когда есть таких два гиганта», - сказал Грозный.

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Вячеслав Грозный Лионель Месси Криштиану Роналду
Источник FanDay
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