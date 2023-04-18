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  4. Луис Энрике может возглавить Тоттенхэм
Англия
18 апреля 2023, 10:50 | Обновлено 18 апреля 2023, 11:12
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0

Луис Энрике может возглавить Тоттенхэм

«Шпоры» рассматривают испанского специалиста на пост главного тренера

18 апреля 2023, 10:50 | Обновлено 18 апреля 2023, 11:12
70
0
Луис Энрике может возглавить Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

«Тоттенхэм» собирается связаться с Луисом Энрике по вопросу возможного назначения его главным тренером.

В начале апреля появились сообщения о том, что испанский специалист провел переговоры с «Челси». При этом лондонский клуб назначил Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

В конце марта «Тоттенхэм» уволил Антонио Конте и назначил исполняющим обязанности до конца сезона Кристиана Стеллини.

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Луис Энрике Тоттенхэм Челси
Источник The Telegraph
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