Луис Энрике может возглавить Тоттенхэм

«Тоттенхэм» собирается связаться с Луисом Энрике по вопросу возможного назначения его главным тренером.

В начале апреля появились сообщения о том, что испанский специалист провел переговоры с «Челси». При этом лондонский клуб назначил Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

В конце марта «Тоттенхэм» уволил Антонио Конте и назначил исполняющим обязанности до конца сезона Кристиана Стеллини.