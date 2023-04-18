Англия18 апреля 2023, 10:50 | Обновлено 18 апреля 2023, 11:12
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Луис Энрике может возглавить Тоттенхэм
«Шпоры» рассматривают испанского специалиста на пост главного тренера
18 апреля 2023, 10:50 | Обновлено 18 апреля 2023, 11:12
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«Тоттенхэм» собирается связаться с Луисом Энрике по вопросу возможного назначения его главным тренером.
В начале апреля появились сообщения о том, что испанский специалист провел переговоры с «Челси». При этом лондонский клуб назначил Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.
В конце марта «Тоттенхэм» уволил Антонио Конте и назначил исполняющим обязанности до конца сезона Кристиана Стеллини.
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