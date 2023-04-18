Источник: Лаймер скоро будет представлен в качестве нового игрока Баварии

Хавбек «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер скоро будет представлен в качестве нового подписания «Баварии». 25-летний полузащитник перейдет в мюнхенский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сделка была завершена в январе прошлого года, она будет действовать до июня 2027 года.

Официальное заявление от «Баварии» ожидается в ближайшее время, медицинское обследование уже завершено.

Лаймер выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года. Он провел за клуб 182 матча, забил 13 мячей и сделал 19 ассистов.