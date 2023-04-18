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Германия
18 апреля 2023, 10:27 | Обновлено 18 апреля 2023, 10:32
446
1

Источник: Лаймер скоро будет представлен в качестве нового игрока Баварии

Хавбек «РБ Лейпциг» подписал контракт до 2027 года

18 апреля 2023, 10:27 | Обновлено 18 апреля 2023, 10:32
446
1
Источник: Лаймер скоро будет представлен в качестве нового игрока Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Конрад Лаймер

Хавбек «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер скоро будет представлен в качестве нового подписания «Баварии». 25-летний полузащитник перейдет в мюнхенский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сделка была завершена в январе прошлого года, она будет действовать до июня 2027 года.

Официальное заявление от «Баварии» ожидается в ближайшее время, медицинское обследование уже завершено.

Лаймер выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года. Он провел за клуб 182 матча, забил 13 мячей и сделал 19 ассистов.

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Конрад Лаймер РБ Лейпциг Фабрицио Романо трансферы трансферы Бундеслиги
Источник Twitter
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Комментарии 1
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Віталій Яценко
Я думаю, що все може бути далеко не так просто. Лаймер точно хотів до Нагельсмана. А йти  до Тухеля - не факт, що Тухель захоче і Лаймер. Бо у Баварії вже був експеримент із Забіцером, який не зміг витіснити Кіміха і Горецку з основи. А от до нової команди Нагельсмана, а це буде скоріше за все Челсі, Лаймер можливо і захоче йти.
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