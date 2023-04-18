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  4. Эдер МИЛИТАО: «Мы не можем потерпеть неудачу»
Лига чемпионов
18 апреля 2023, 10:16 |
243
0

Эдер МИЛИТАО: «Мы не можем потерпеть неудачу»

Защитник «Реала» – о предстоящем ответном матче против «Челси»

18 апреля 2023, 10:16 |
243
0
Эдер МИЛИТАО: «Мы не можем потерпеть неудачу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Нам предстоит сыграть против блестящих игроков. Мы не можем потерпеть неудачу. В Лиге чемпионов побеждает тот, кто меньше ошибается. Мы должны сыграть с тем же настроем.

У нас преимущество. Но мы все равно должны выйти на поле и победить. Мы не должны думать ни о чем другом. Нас ждет еще один трудный матч. У нас могут возникнуть проблемы, если появятся лишние мысли», - сказал Милитао.

Матч «Челси» – «Реал» состоится во вторник, 18 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 2:0.

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Эдер Милитао Реал Мадрид Челси Лига чемпионов Челси - Реал
Источник УЕФА
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