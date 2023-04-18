Эдер МИЛИТАО: «Мы не можем потерпеть неудачу»
Защитник «Реала» – о предстоящем ответном матче против «Челси»
Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».
«Нам предстоит сыграть против блестящих игроков. Мы не можем потерпеть неудачу. В Лиге чемпионов побеждает тот, кто меньше ошибается. Мы должны сыграть с тем же настроем.
У нас преимущество. Но мы все равно должны выйти на поле и победить. Мы не должны думать ни о чем другом. Нас ждет еще один трудный матч. У нас могут возникнуть проблемы, если появятся лишние мысли», - сказал Милитао.
Матч «Челси» – «Реал» состоится во вторник, 18 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 2:0.
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