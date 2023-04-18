Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нужно сражаться до последнего изо всех сил»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Мы в «Реале» хорошо знаем, что должны делать. Дело даже не в победах. Нужно сражаться до последнего изо всех сил. Возможно, нам повезет сыграть в еще одном полуфинале или финале, но надо двигаться к цели шаг за шагом. Если выйдем в полуфинал, значит, мы на верном пути.

Мы в порядке. Мотивированы, как всегда. Мы проводим важные матчи в очень важном турнире. Знаем, что нам предстоит сыграть целый матч. Впереди 90 полных минут. В этом турнире за это время может случиться что угодно. Но мы готовы сыграть на максимуме», - сказал Анчелотти.

Матч «Челси» – «Реал» состоится во вторник, 18 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 2:0.