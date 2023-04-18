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Англия
18 апреля 2023, 05:34 | Обновлено 18 апреля 2023, 05:40
346
0

Ман Сити готов переманить к себе защитника Баварии

«Горожан» заинтересовал Дэвис

18 апреля 2023, 05:34 | Обновлено 18 апреля 2023, 05:40
346
0
Ман Сити готов переманить к себе защитника Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис находиться под наблюдением у английского «Манчестер Сити».

Сообщается, что «горожане» предстоящим летом могут сделать «Баварии» предложение о трансфере канадского игрока.

Якобы на Дэвиса также имеет виды мадридский «Реал».

В текущем сезоне 22-летний Альфонсо Дэвис провел в Бундеслиге 25 матчей, сделал 4 ассиста.

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Альфонсо Дэвис Манчестер Сити Бавария трансферы
Источник Sky Germany
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