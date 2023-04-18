Англия18 апреля 2023, 05:34 | Обновлено 18 апреля 2023, 05:40
346
0
Ман Сити готов переманить к себе защитника Баварии
«Горожан» заинтересовал Дэвис
18 апреля 2023, 05:34 | Обновлено 18 апреля 2023, 05:40
346
0
Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис находиться под наблюдением у английского «Манчестер Сити».
Сообщается, что «горожане» предстоящим летом могут сделать «Баварии» предложение о трансфере канадского игрока.
Якобы на Дэвиса также имеет виды мадридский «Реал».
В текущем сезоне 22-летний Альфонсо Дэвис провел в Бундеслиге 25 матчей, сделал 4 ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 17 апреля 2023, 17:28 1
Утечка данных изменила планы
Футбол | 17 апреля 2023, 09:30 8
Самые интересные события 21-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Футбол | 17.04.2023, 23:59
Футбол | 18.04.2023, 00:40
Снукер | 17.04.2023, 21:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.04.2023, 08:55 1
17.04.2023, 12:50 2
16.04.2023, 15:29 6
17.04.2023, 10:30 28
17.04.2023, 10:52 11
16.04.2023, 04:31 2
17.04.2023, 19:11 19
17.04.2023, 10:46 4