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Германия
18 апреля 2023, 04:16 | Обновлено 18 апреля 2023, 04:19
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0

Был футболистом – стал стайером. Роббен с личным рекордом пробежал марафон

Экс-игрок «Баварии» показал себя во всей красе в Роттердаме

18 апреля 2023, 04:16 | Обновлено 18 апреля 2023, 04:19
201
0
Был футболистом – стал стайером. Роббен с личным рекордом пробежал марафон
Getty Images/Global Images Ukraine. Арьен Роббен (справа)

Бывший полузащитник немецкой «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен в воскресенье, 16 апреля, принял участие в ежегодном марафоне, который состоялся в Роттердаме.

На старт данного ивента Роббен вышел во второй раз и сумел преодолеть дистанцию в 42 км 195 м за 2 часа 58 минут 33 секунды. Результат прошлого года, когда Арьен впервые пробежал марафон в Роттердаме, он улучшил на 15 минут (3:13:40). Средний темп бывшего футболиста по дистанции составил 4 минуты 14 секунд.

В своей возрастной категории 39-летний Роббен занял 260 место среди 1873 участников.

Абсолютным победителем марафона в Роттердаме стал бельгиец Башир Абди, который преодолел дистанцию за 2 часа 3 минуты и 47 секунд.

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Арьен Роббен
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