СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля

Во вторник, 18 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Ротерхэм – Бернли

4.94 – 3.74 – 1.72

22:00 Наполи – Милан

1.76 – 3.94 – 5.15

22:00 Челси – Реал

2.99 – 3.64 – 2.45

ТЕННИС

16:30 Карлос Алькарас – Нуну Боргес

1.08 – 8.20

Илья Марченко – Рафаєль Коллиньон

1.91 – 1.80

СНУКЕР

Джадд Трамп – Энтони Макгилл

1.37 – 3.08