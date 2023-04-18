Лига чемпионов18 апреля 2023, 00:25 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля
Важные события во всех видах спорта
18 апреля 2023, 00:25 |
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Во вторник, 18 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Ротерхэм – Бернли
22:00 Наполи – Милан
22:00 Челси – Реал
ТЕННИС
16:30 Карлос Алькарас – Нуну Боргес
Илья Марченко – Рафаєль Коллиньон
СНУКЕР
Джадд Трамп – Энтони Макгилл
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