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18 апреля 2023, 00:25 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля

Важные события во всех видах спорта

18 апреля 2023, 00:25 |
36
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Ротерхэм – Бернли

Favbet 4.94 – 3.74 – 1.72

22:00 Наполи – Милан

Favbet 1.76 – 3.94 – 5.15

22:00 Челси – Реал

Favbet 2.99 – 3.64 – 2.45

ТЕННИС

16:30 Карлос Алькарас – Нуну Боргес

Favbet 1.08 – 8.20

Илья Марченко – Рафаєль Коллиньон

Favbet 1.91 – 1.80

СНУКЕР

Джадд Трамп – Энтони Макгилл

Favbet 1.37 – 3.08

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Источник Sport.ua
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