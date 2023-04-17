Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский судья Сергей Бойко успешно отработал на матче MLS
Другие новости
17 апреля 2023, 23:47 | Обновлено 18 апреля 2023, 00:10
132
0

Украинский судья Сергей Бойко успешно отработал на матче MLS

Помощниками украинского арбитра были рефери из США и Канады

17 апреля 2023, 23:47 | Обновлено 18 апреля 2023, 00:10
132
0
Украинский судья Сергей Бойко успешно отработал на матче MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Бойко

Украинский арбитр Сергей Бойко успешно отработал на матче MLS.

Бойко был главным судьей встречи между клубами «Даллас» и «Реал Солт-Лейк» (2:1). Претензий к его работе не последовало.

Помощниками Сергея Бойко были рефери из США и Канады. Больше судей из Украины в матче не было.

В марте Бойко обслуживал в США матч USL между командами «Мемфис 901» и «Питтсбург».

По теме:
Вадим ЧЕРВАК: «Я извинился перед арбитром в Instagram. Она проигнорировала»
ЧЕРВАК: «Я получил максимальное наказание, но принимаю, что мне дал Бог»
ЭДМАР: «Арбитр обиделся и удалил меня»
MLS судейство Сергей Бойко Даллас (MLS) Реал Солт-Лейк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
Футбол | 17 апреля 2023, 19:52 12
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность

Последняя инстанция вынесла решение

Стало известно, где Динамо примет Шахтер в 22-м туре УПЛ
Футбол | 17 апреля 2023, 12:34 3
Стало известно, где Динамо примет Шахтер в 22-м туре УПЛ
Стало известно, где Динамо примет Шахтер в 22-м туре УПЛ

Поединок состоится на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского

Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Футбол | 17.04.2023, 17:07
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Филип Хргович сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Бокс | 17.04.2023, 12:50
Филип Хргович сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Филип Хргович сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
ВИДЕО. Слова Лэмпарда перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал
Футбол | 17.04.2023, 21:44
ВИДЕО. Слова Лэмпарда перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал
ВИДЕО. Слова Лэмпарда перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
16.04.2023, 04:31 2
Футбол
Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
16.04.2023, 16:52 11
Футбол
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
16.04.2023, 12:19 7
Бокс
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
16.04.2023, 10:24 2
Бокс
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
17.04.2023, 10:52 11
Футбол
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
16.04.2023, 06:30 9
Футбол
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
16.04.2023, 08:55 1
Снукер
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
16.04.2023, 22:40 4
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности