Другие новости17 апреля 2023, 23:47 | Обновлено 18 апреля 2023, 00:10
132
0
Украинский судья Сергей Бойко успешно отработал на матче MLS
Помощниками украинского арбитра были рефери из США и Канады
17 апреля 2023, 23:47 | Обновлено 18 апреля 2023, 00:10
132
0
Украинский арбитр Сергей Бойко успешно отработал на матче MLS.
Бойко был главным судьей встречи между клубами «Даллас» и «Реал Солт-Лейк» (2:1). Претензий к его работе не последовало.
Помощниками Сергея Бойко были рефери из США и Канады. Больше судей из Украины в матче не было.
В марте Бойко обслуживал в США матч USL между командами «Мемфис 901» и «Питтсбург».
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