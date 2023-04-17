Украинский судья Сергей Бойко успешно отработал на матче MLS

Украинский арбитр Сергей Бойко успешно отработал на матче MLS.

Бойко был главным судьей встречи между клубами «Даллас» и «Реал Солт-Лейк» (2:1). Претензий к его работе не последовало.

Помощниками Сергея Бойко были рефери из США и Канады. Больше судей из Украины в матче не было.

В марте Бойко обслуживал в США матч USL между командами «Мемфис 901» и «Питтсбург».