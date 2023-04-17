Холанд и Мбаппе дышат в спину Месси. Обновлен рейтинг фаворитов на ЗМ-2023
Осимхен обогнал Хвичу, Вини и Бензема – в пятерке
Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг претендентов на Золотой мяч 2023 года.
Легендарный аргентинский футболист французского «ПСЖ» Лионель Месси после победы на ЧМ-2022 вместе со своей сборной все еще удерживает первую строчку. На второй позиции расположился звездный норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Он вместе с «горожанами» продолжает играть в Лиге чемпионов и борется за трофей АПЛ. Тройку фаворитов на главную индивидуальную награду замыкает партнер Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
В пятерке также находятся игроки мадридского «Реала» – Винисиус Жуниор и Карим Бензема. Два лидера итальянского «Наполи» Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия занимают 6-е и 7-е место соотвественно.
ТОП-10 претендентов на Золотой мяч-2023 по версии Goal:
- Лионель Месси (ПСЖ)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Карим Бензема («Реал»)
- Виктор Осимхен («Наполи»)
- Хвича Кварацхелия («Наполи»)
- Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»)
- Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»)
- Роберт Левандовски («Барселона»)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тимур Тутеров сходу попал в основу команды «Сандерленда» U-21
Журналист Игорь Цыганык заявил, что один из топ клубов Италии хотел подписать украинца