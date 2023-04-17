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17 апреля 2023, 23:43 | Обновлено 17 апреля 2023, 23:47
824
8

Холанд и Мбаппе дышат в спину Месси. Обновлен рейтинг фаворитов на ЗМ-2023

Осимхен обогнал Хвичу, Вини и Бензема – в пятерке

17 апреля 2023, 23:43 | Обновлено 17 апреля 2023, 23:47
824
8
Холанд и Мбаппе дышат в спину Месси. Обновлен рейтинг фаворитов на ЗМ-2023
GOAL

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг претендентов на Золотой мяч 2023 года.

Легендарный аргентинский футболист французского «ПСЖ» Лионель Месси после победы на ЧМ-2022 вместе со своей сборной все еще удерживает первую строчку. На второй позиции расположился звездный норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Он вместе с «горожанами» продолжает играть в Лиге чемпионов и борется за трофей АПЛ. Тройку фаворитов на главную индивидуальную награду замыкает партнер Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В пятерке также находятся игроки мадридского «Реала» – Винисиус Жуниор и Карим Бензема. Два лидера итальянского «Наполи» Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия занимают 6-е и 7-е место соотвественно.

ТОП-10 претендентов на Золотой мяч-2023 по версии Goal:

  1. Лионель Месси (ПСЖ)
  2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
  3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  4. Винисиус Жуниор («Реал»)
  5. Карим Бензема («Реал»)
  6. Виктор Осимхен («Наполи»)
  7. Хвича Кварацхелия («Наполи»)
  8. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»)
  9. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»)
  10. Роберт Левандовски («Барселона»)
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Золотой мяч Лионель Месси Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Карим Бензема Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Кевин де Брюйне Маркус Рэшфорд Роберт Левандовски
Источник Goal.com
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KOT
2023, що Мессі зробив що б бути на 1 місці?
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Cruijff
Що пиздюки, Холанд з Мбаппе, такого виграли у порівнянні з Мессі?
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