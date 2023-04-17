Холанд и Мбаппе дышат в спину Месси. Обновлен рейтинг фаворитов на ЗМ-2023

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг претендентов на Золотой мяч 2023 года.

Легендарный аргентинский футболист французского «ПСЖ» Лионель Месси после победы на ЧМ-2022 вместе со своей сборной все еще удерживает первую строчку. На второй позиции расположился звездный норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Он вместе с «горожанами» продолжает играть в Лиге чемпионов и борется за трофей АПЛ. Тройку фаворитов на главную индивидуальную награду замыкает партнер Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В пятерке также находятся игроки мадридского «Реала» – Винисиус Жуниор и Карим Бензема. Два лидера итальянского «Наполи» Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия занимают 6-е и 7-е место соотвественно.

ТОП-10 претендентов на Золотой мяч-2023 по версии Goal: