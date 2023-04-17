Сборная Украины поднялась на 4 позиции в рейтинге после поражения от Чехии

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.

Новым лидером стала сборная Швейцарии. Женская национальная команда Австралии опустилась на вторую позицию. Сборная Испании осталась в тройке лучших.

Сборная Украины после поражения от Чехии поднялась на 4 строчки вверх и теперь занимает 16-ю позицию. Интересно, что не смотря на победу, чешки упали с четвертого на пятое место, попустив вперед Францию.

После поражения от Чехии на стадии квалификации Мирового финала сборная Украины будет играть матч плей-офф в ноябре. Событие состоится в неделю с 6 ноября, страна, которая будет выступать в роли хозяйки, определит дни матча – пятница и суббота, или суббота и воскресенье. Жеребьевка матчей плей-офф пройдет в Лондоне в начале мая.

Согласно обновленному рейтингу, команды будут распределены на сеяные и несеяные:

Сеяные:

Словакия – 11

Польша – 12

Бельгия – 13

Великобритания - 14

Бразилия – 15

Украина – 16

Румыния – 17

Япония – 19

Несеяные:

Мексика – 20

Аргентина – 21

Австрия – 22

Нидерланды – 26

Венгрия – 27

Швеция – 28

Колумбия – 29

Южная Корея – 31