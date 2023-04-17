Сборная Украины поднялась на 4 позиции в рейтинге после поражения от Чехии
Женская команда по теннису приблизилась к топ-15 лучших сборных мира
ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.
Новым лидером стала сборная Швейцарии. Женская национальная команда Австралии опустилась на вторую позицию. Сборная Испании осталась в тройке лучших.
Сборная Украины после поражения от Чехии поднялась на 4 строчки вверх и теперь занимает 16-ю позицию. Интересно, что не смотря на победу, чешки упали с четвертого на пятое место, попустив вперед Францию.
После поражения от Чехии на стадии квалификации Мирового финала сборная Украины будет играть матч плей-офф в ноябре. Событие состоится в неделю с 6 ноября, страна, которая будет выступать в роли хозяйки, определит дни матча – пятница и суббота, или суббота и воскресенье. Жеребьевка матчей плей-офф пройдет в Лондоне в начале мая.
Согласно обновленному рейтингу, команды будут распределены на сеяные и несеяные:
Сеяные:
- Словакия – 11
- Польша – 12
- Бельгия – 13
- Великобритания - 14
- Бразилия – 15
- Украина – 16
- Румыния – 17
- Япония – 19
Несеяные:
- Мексика – 20
- Аргентина – 21
- Австрия – 22
- Нидерланды – 26
- Венгрия – 27
- Швеция – 28
- Колумбия – 29
- Южная Корея – 31
Топ-20 рейтинга
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Утечка данных изменила планы
Журналист Игорь Цыганык заявил, что один из топ клубов Италии хотел подписать украинца