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ITF
17 апреля 2023, 22:25 | Обновлено 17 апреля 2023, 22:28
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0

Сборная Украины поднялась на 4 позиции в рейтинге после поражения от Чехии

Женская команда по теннису приблизилась к топ-15 лучших сборных мира

17 апреля 2023, 22:25 | Обновлено 17 апреля 2023, 22:28
590
0
Сборная Украины поднялась на 4 позиции в рейтинге после поражения от Чехии
ФТУ

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.

Новым лидером стала сборная Швейцарии. Женская национальная команда Австралии опустилась на вторую позицию. Сборная Испании осталась в тройке лучших.

Сборная Украины после поражения от Чехии поднялась на 4 строчки вверх и теперь занимает 16-ю позицию. Интересно, что не смотря на победу, чешки упали с четвертого на пятое место, попустив вперед Францию.

После поражения от Чехии на стадии квалификации Мирового финала сборная Украины будет играть матч плей-офф в ноябре. Событие состоится в неделю с 6 ноября, страна, которая будет выступать в роли хозяйки, определит дни матча – пятница и суббота, или суббота и воскресенье. Жеребьевка матчей плей-офф пройдет в Лондоне в начале мая.

Согласно обновленному рейтингу, команды будут распределены на сеяные и несеяные:

Сеяные:

  • Словакия – 11
  • Польша – 12
  • Бельгия – 13
  • Великобритания - 14
  • Бразилия – 15
  • Украина – 16
  • Румыния – 17
  • Япония – 19

Несеяные:

  • Мексика – 20
  • Аргентина – 21
  • Австрия – 22
  • Нидерланды – 26
  • Венгрия – 27
  • Швеция – 28
  • Колумбия – 29
  • Южная Корея – 31

Топ-20 рейтинга

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Источник Billie Jean King Cup
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