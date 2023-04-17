ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение касаемо наставника Александра Севидова в деле о договорных матчах команды «Сумы».

Украинская ассоциация футбола сообщает, что CAS оставил без изменений решение Апелляционного комитета УАФ, который пожизненно запретил Севидову заниматься любой футбольной деятельностью (спортивной, административной и другой).

Сам Севидов, который в «Сумах» занимал должность консультанта тренерского штаба, неоднократно отрицал свою вину.

Дело тянется с 2019 года, когда ФК «Сумы» были лишены профессионального статуса за договорные матчи. Кроме того, различные дисквалификации за договорняки получили тренеры, игроки и функционеры клуба.