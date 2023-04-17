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  4. ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 19:52 |
4019
7

ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность

Последняя инстанция вынесла решение

17 апреля 2023, 19:52 |
4019
7
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
ФК Мариуполь. Александр Севидов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение касаемо наставника Александра Севидова в деле о договорных матчах команды «Сумы».

Украинская ассоциация футбола сообщает, что CAS оставил без изменений решение Апелляционного комитета УАФ, который пожизненно запретил Севидову заниматься любой футбольной деятельностью (спортивной, административной и другой).

Сам Севидов, который в «Сумах» занимал должность консультанта тренерского штаба, неоднократно отрицал свою вину.

Дело тянется с 2019 года, когда ФК «Сумы» были лишены профессионального статуса за договорные матчи. Кроме того, различные дисквалификации за договорняки получили тренеры, игроки и функционеры клуба.

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Александр Севидов Спортивный арбитражный суд Сумы
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 7
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Gargantua
желательно еще и посадить
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+4
Andr88
Говорил прежде Севидов что если за меня возьмутся то я расскажу кто в Украине главный организатор игр на контору .Минвй Шахтер был явно договорняком который организовал Павелко и где прекратили принимать ставки на 0 4 
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+2
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BekXan
Те саме і Грозному і не тільки мало того що заборонити футбольну діяльність щей за грати.
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+1
Zdolaemo
а что на счет Ахметова , Суркиса , Жеваго и еще пары десятков мало мальски обеспеченных баблом туловищ ? когда эту грязь забанят в футболе с лишением всех прав и владений ? 
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0
Віталій Ткачук
Маркевич теж там недалеко. Наша УАФ лобіює інтереси лояльних людей(.
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0
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