ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
Последняя инстанция вынесла решение
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение касаемо наставника Александра Севидова в деле о договорных матчах команды «Сумы».
Украинская ассоциация футбола сообщает, что CAS оставил без изменений решение Апелляционного комитета УАФ, который пожизненно запретил Севидову заниматься любой футбольной деятельностью (спортивной, административной и другой).
Сам Севидов, который в «Сумах» занимал должность консультанта тренерского штаба, неоднократно отрицал свою вину.
Дело тянется с 2019 года, когда ФК «Сумы» были лишены профессионального статуса за договорные матчи. Кроме того, различные дисквалификации за договорняки получили тренеры, игроки и функционеры клуба.
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