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17 апреля 2023, 21:19 |
507
1

ВИДЕО. Украинец мощным ударом забил в Австрии, однако гол отменили

Максим Таловеров поразил ворота «Зальцбурга», но перед этим был зафиксирован офсайд

17 апреля 2023, 21:19 |
507
1
ВИДЕО. Украинец мощным ударом забил в Австрии, однако гол отменили
Twitter. Максим Таловеров

В воскресенье, 16 апреля, состоялся матч чемпионата Австрии между клубами «РБ Зальцбург» и ЛАСК. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 19-й минуте поединка украинский защитник ЛАСКа Максим Таловеров обработал мяч после рикошета от головы соперника, а затем мощным ударом поразил ворота «Зальцбурга».

Однако гол не был засчитан из-за офсайда в начале атаки гостей.

Таловеров является игроком «Славии», но выступает на правах аренды в ЛАСКе. Срок действия арендного соглашения рассчитан до конца сезона. В текущем сезоне Максим провел в футболке австрийского клуба 7 матчей, но результативными действиями не отметился.

ВИДЕО. Украинец мощным ударом забил в Австрии, однако гол отменили

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Максим Таловеров ЛАСК Ред Булл Зальцбург чемпионат Австрии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Chystyi_stavok
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