В воскресенье, 16 апреля, состоялся матч чемпионата Австрии между клубами «РБ Зальцбург» и ЛАСК. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 19-й минуте поединка украинский защитник ЛАСКа Максим Таловеров обработал мяч после рикошета от головы соперника, а затем мощным ударом поразил ворота «Зальцбурга».

Однако гол не был засчитан из-за офсайда в начале атаки гостей.

Таловеров является игроком «Славии», но выступает на правах аренды в ЛАСКе. Срок действия арендного соглашения рассчитан до конца сезона. В текущем сезоне Максим провел в футболке австрийского клуба 7 матчей, но результативными действиями не отметился.

ВИДЕО. Украинец мощным ударом забил в Австрии, однако гол отменили