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ATP
17 апреля 2023, 19:20 | Обновлено 17 апреля 2023, 20:16
653
0

Крутых впервые сыграл в основе турнира АТР 500, но проиграл россиянину

Первый номер украинского мужского тенниса не смог выйти в 1/16 финала соревнований в Барселоне

17 апреля 2023, 19:20 | Обновлено 17 апреля 2023, 20:16
653
0
Крутых впервые сыграл в основе турнира АТР 500, но проиграл россиянину
Instagram. Алексей Крутых

Первая ракетка Украины Алексей Крутых (АТР 180) завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

В 1/32 финала соревнований Алексей в трех сетах уступил Павлу Котову (АТР 108) из рф за 2 часа и 30 минут.

ATP 500 Барселона. Грунт. 1/32 финала

Павел Котов [Q] – Алексей Крутых (Украина) [Q] – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1

Это была вторая личная встреча теннисистов. Счет 1:1.

За игру Алексей ни разу не смог сделать брейк.

Отметим, что для украинца это были первые выступления на турнире АТР 500. Он стартовал с квалификации соревнований, где обыграл Миляна Зекича и Уго Гренье.

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Павел Котов Алексей Крутых ATP Барселона
Источник Sport.ua
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