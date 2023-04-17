Крутых впервые сыграл в основе турнира АТР 500, но проиграл россиянину

Первая ракетка Украины Алексей Крутых (АТР 180) завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

В 1/32 финала соревнований Алексей в трех сетах уступил Павлу Котову (АТР 108) из рф за 2 часа и 30 минут.

ATP 500 Барселона. Грунт. 1/32 финала

Павел Котов [Q] – Алексей Крутых (Украина) [Q] – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1

Это была вторая личная встреча теннисистов. Счет 1:1.

За игру Алексей ни разу не смог сделать брейк.

Отметим, что для украинца это были первые выступления на турнире АТР 500. Он стартовал с квалификации соревнований, где обыграл Миляна Зекича и Уго Гренье.