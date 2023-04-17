Крутых впервые сыграл в основе турнира АТР 500, но проиграл россиянину
Первый номер украинского мужского тенниса не смог выйти в 1/16 финала соревнований в Барселоне
Первая ракетка Украины Алексей Крутых (АТР 180) завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 500 в Барселоне (Испания).
В 1/32 финала соревнований Алексей в трех сетах уступил Павлу Котову (АТР 108) из рф за 2 часа и 30 минут.
ATP 500 Барселона. Грунт. 1/32 финала
Павел Котов [Q] – Алексей Крутых (Украина) [Q] – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1
Это была вторая личная встреча теннисистов. Счет 1:1.
За игру Алексей ни разу не смог сделать брейк.
Отметим, что для украинца это были первые выступления на турнире АТР 500. Он стартовал с квалификации соревнований, где обыграл Миляна Зекича и Уго Гренье.
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