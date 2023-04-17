Источник: Шахтер дает 75 тысяч долларов тем, кто отберет очки у Днепра-1

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Шахтер» в битве за чемпионский титул финансово стимулирует соперников «Днепра-1», чтобы они отбирали очки у команды Александра Кучера.

«Нужно говорить про стимуляцию соперников. И это происходит. В частности, «Шахтер» предлагает за то, что любая команда отберет очки у «Днепра-1», они предлагают кругленькую сумму. Порядка 75 тысяч долларов», – сказал Цыганык.

Сейчас «Шахтер» лидирует в УПЛ, опережая «Днепр-1» на 7 очков при матче в запасе у соперника.