Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Шахтер дает 75 тысяч долларов тем, кто отберет очки у Днепра-1
Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 18:45 |
2807
37

Источник: Шахтер дает 75 тысяч долларов тем, кто отберет очки у Днепра-1

Ожесточенная битва за чемпионский титул

17 апреля 2023, 18:45 |
2807
37
Источник: Шахтер дает 75 тысяч долларов тем, кто отберет очки у Днепра-1
ФК Шахтер

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Шахтер» в битве за чемпионский титул финансово стимулирует соперников «Днепра-1», чтобы они отбирали очки у команды Александра Кучера.

«Нужно говорить про стимуляцию соперников. И это происходит. В частности, «Шахтер» предлагает за то, что любая команда отберет очки у «Днепра-1», они предлагают кругленькую сумму. Порядка 75 тысяч долларов», – сказал Цыганык.

Сейчас «Шахтер» лидирует в УПЛ, опережая «Днепр-1» на 7 очков при матче в запасе у соперника.

По теме:
Ситуация улучшилась. Шахтер рассказал о травмах Крыськива и Зубкова
Александр ПИХАЛЕНОК: «Мы хотим, чтобы Динамо победило Шахтер»
Стало известно, где Динамо примет Шахтер в 22-м туре УПЛ
Днепр-1 Шахтер Донецк Игорь Цыганык чемпионат Украины по футболу
Источник Циганик LIVE
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РБ Лейпциг поставил ультиматум своему лидеру
Футбол | 17 апреля 2023, 16:10 0
РБ Лейпциг поставил ультиматум своему лидеру
РБ Лейпциг поставил ультиматум своему лидеру

Немецкий клуб пытается надавить на Дани Ольмо

Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Футбол | 17 апреля 2023, 17:07 12
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте

Виктор Вацко рассказал о ситуации с тренером

В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
Футбол | 17.04.2023, 10:52
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Зимние виды | 17.04.2023, 10:30
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
Бокс | 16.04.2023, 21:50
БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
Комментарии 37
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Ща ждём бота Запасного. Целый день его не было.
А тут новость про Шахтер появилась, а он ничего не отписал, бабло не отработал. Как так?
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Nick.Grabowski
Зразу прочиталось, що Шахтар дає 75 000 кожному вимушеному переселенцю або біженцю з Донбасу. А потім пригледівся ... а то знову про футбол, забавку олігархів. 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
VBOLYUVALNIK
Час йде, а УПЛ не змінюється. На жаль
Ответить
+5
avk2307
Из 40 млн за выход в ЛЧ это даже типа недоплачивают.
Но понятное дело есть и другие расходы: финансирование уаф, луччи  и оплата переездов других команд на  их "домашние игры" к себе на  Львов Арену.
Короче пока ничего не поменялось.....
может суммы меньше стали да и все...
Хотя правда формально не запрещено мотивировать, только не в условиях когда один клуб принадлежит самому богатому человеку в Украине, а большинство колхозникам и бизнесменам средней руки
Ответить
+3
Показать Скрыть 7 ответов
Mykhailo Stepanov
обмельчали....
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Defen23
Может, уже пора переименовать "Шахтер" в "Кошелек-Шахтер"? Ведь это столько бабла, что можно копать золото, а не уголь! Я то думал, что такие "стимуляции" существуют только в наших маленьких любительских лигах, а оказывается, и в УПЛ есть свои "интриги" и "сюрпризы"!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Andr88
У шахтера ещё были проплачено судьи с тех пор как у них была ватная федерация во главе с коньковым .К сожалению рыги по прежнему руководят в футболе 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал о том, как "Шахтер" стимулировал "Карпаты" на матч с киевским "Динамо" в конце сезона 2009-2010.Об этом он рассказал YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".В апреле 2010 года "Карпаты" в чемпионате Украины обыграли "Динамо" со счетом 1:0, и получили за эту победу 500 тысяч долларов.Федецкий на тот момент играл за "Карпаты" на правах аренды из "Шахтера"."Это было 500 тысяч долларов. Мы перед тем играли в Запорожье против "Металлурга". Буквально за два часа до матча мне звонок - смотрю, звонит приемная Рината Ахметова. Мне говорят: "Здравствуйте, с вами хочет поговорить Ринат Леонидович, я вас соединю, вы не заняты?". Куда занят, конечно, свободен. Ринат Леонидович начинает разговаривать - ну что, мол, как дела. Он очень футбольный человек. Всегда звонил, интересовался. Говорит: "Вы следующий тур играете с "Динамо", нам нужна помощь "Карпат". Знаем, что во Львове любой команде сложно. Мы готовы поспособствовать", - вспоминает экс-защитник.
Ответить
+1
Calm
75!?
Раніше думаю було більше😂
Хоча фінансове стимулювання суперника на мою думку нічого забороненого не несе 
Ответить
+1
DK1961
Чой то маловато будет... Главный спонсор (рыжий ХОЗЯИН) в убытке? Не может содрать с людей через свои облгазы в условиях войны? Ну да... Да и карма догоняет (нечего было поддерживать рыгов и - втихую - когда враг проглатывал Донецк и Луганск).
Ответить
0
AndiM
Досить скігліті ,бєрітє лопату і працюйтітє. Ви що холопи, хотіли щоб рінат гамнолідавіч свої чесно зароблені 2800000 грн передав кудись на ЗСУ ?
Ответить
0
Иван Качура
Ответить
0
mayakovskiy1
Ну Цыганык врать не может))) Никогда в таком замечен не был (но это не точно)
Ответить
0
Алексей Петров
Не судьям же дают и не защитникам Днепра, а мотивируют другие команды, Шахтёр и Динамо этим занимались всегда
Ответить
0
New Zealander
Може бути правдою запросто. В УПЛ вже давно відомо про так звані заохочувальні чайові для клубів, ще з того часу як Суркіс визнав, що заохочує клуби грошиками ще в 2016-му році. Після цього всі інші підхопили цю ідею
Ответить
-2
Показать Скрыть 6 ответов
jovtengellium
не знаю більш продажного "журналіста" ніж циганик
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Володимир Підвірний
Повна нісенітниця, за Динамо б повірив, а за Дніпро смішно,  свою гру з Хапоелем показали
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинец проиграл по очкам в андеркарде боя Джо Джойса
ВИДЕО. Украинец проиграл по очкам в андеркарде боя Джо Джойса
16.04.2023, 05:35
Бокс
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
16.04.2023, 06:30 9
Футбол
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
15.04.2023, 18:45 7
Футбол
ФОТО. Ужасная гематома. Как выглядит лицо Джойса после боя с китайцем
ФОТО. Ужасная гематома. Как выглядит лицо Джойса после боя с китайцем
16.04.2023, 01:40 2
Бокс
Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо
Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо
16.04.2023, 17:11 20
Футбол
Разминка перед ЧМ. Сборная Украины забросила 10 шайб
Разминка перед ЧМ. Сборная Украины забросила 10 шайб
15.04.2023, 19:15
Хоккей
Форман назвал своего любимого боксера современности
Форман назвал своего любимого боксера современности
17.04.2023, 10:46 4
Бокс
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
15.04.2023, 20:31 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности