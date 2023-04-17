Украина. Премьер лига17 апреля 2023, 18:45 |
2807
37
Источник: Шахтер дает 75 тысяч долларов тем, кто отберет очки у Днепра-1
Ожесточенная битва за чемпионский титул
17 апреля 2023, 18:45 |
2807
37
По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Шахтер» в битве за чемпионский титул финансово стимулирует соперников «Днепра-1», чтобы они отбирали очки у команды Александра Кучера.
«Нужно говорить про стимуляцию соперников. И это происходит. В частности, «Шахтер» предлагает за то, что любая команда отберет очки у «Днепра-1», они предлагают кругленькую сумму. Порядка 75 тысяч долларов», – сказал Цыганык.
Сейчас «Шахтер» лидирует в УПЛ, опережая «Днепр-1» на 7 очков при матче в запасе у соперника.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 апреля 2023, 16:10 0
Немецкий клуб пытается надавить на Дани Ольмо
Футбол | 17 апреля 2023, 17:07 12
Виктор Вацко рассказал о ситуации с тренером
Футбол | 17.04.2023, 10:52
Зимние виды | 17.04.2023, 10:30
Бокс | 16.04.2023, 21:50
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.04.2023, 05:35
16.04.2023, 06:30 9
15.04.2023, 18:45 7
16.04.2023, 01:40 2
16.04.2023, 17:11 20
15.04.2023, 19:15
17.04.2023, 10:46 4
15.04.2023, 20:31 14
А тут новость про Шахтер появилась, а он ничего не отписал, бабло не отработал. Как так?
Но понятное дело есть и другие расходы: финансирование уаф, луччи и оплата переездов других команд на их "домашние игры" к себе на Львов Арену.
Короче пока ничего не поменялось.....
может суммы меньше стали да и все...
Хотя правда формально не запрещено мотивировать, только не в условиях когда один клуб принадлежит самому богатому человеку в Украине, а большинство колхозникам и бизнесменам средней руки
Раніше думаю було більше😂
Хоча фінансове стимулювання суперника на мою думку нічого забороненого не несе