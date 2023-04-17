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Лига чемпионов
17 апреля 2023, 18:33 | Обновлено 17 апреля 2023, 18:39
248
1

Лэмпард верит в камбэк с Реалом: «Все возможно, Челси заслужил быть в ЛЧ»

Реально ли сделать камбэк?

17 апреля 2023, 18:33 | Обновлено 17 апреля 2023, 18:39
248
1
Лэмпард верит в камбэк с Реалом: «Все возможно, Челси заслужил быть в ЛЧ»
ФК Челси

Во вторник «Челси» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов попробует отыграться после поражения «Реалу» в стартовой встрече со счетом 0:2.

Наставник Фрэнк Лэмпард рассчитывает на поддержку болельщиков.

«В футболе все возможно. Нет сомнений, что «Челси» – конкурентоспособная команда, которая заслуживает быть в Лиге чемпионов. Уверен, атмосфера на нашем стадионе будет великолепной. И от нас зависит, чтобы атмосфера была хорошей в течение всего матча. Сейчас мы показываем не те результаты, на которые рассчитываем. В АПЛ вы знаете нашу позицию в таблице, а в ЛЧ уступаем 0:2 после первого матча».

«Конечно, пройти «Реал» будет особенным событием для нас. В первом матче у нас были шансы забить, но в целом мы должны были сыграть лучше», – сказал Лэмпард.

Синие сейчас находятся на серии из трех поражений.

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Челси Челси - Реал Лига чемпионов Фрэнк Лэмпард Михаил Мудрик
Источник Sky Sports
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Mykhailo Stepanov
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