Лэмпард верит в камбэк с Реалом: «Все возможно, Челси заслужил быть в ЛЧ»

Во вторник «Челси» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов попробует отыграться после поражения «Реалу» в стартовой встрече со счетом 0:2.

Наставник Фрэнк Лэмпард рассчитывает на поддержку болельщиков.

«В футболе все возможно. Нет сомнений, что «Челси» – конкурентоспособная команда, которая заслуживает быть в Лиге чемпионов. Уверен, атмосфера на нашем стадионе будет великолепной. И от нас зависит, чтобы атмосфера была хорошей в течение всего матча. Сейчас мы показываем не те результаты, на которые рассчитываем. В АПЛ вы знаете нашу позицию в таблице, а в ЛЧ уступаем 0:2 после первого матча».

«Конечно, пройти «Реал» будет особенным событием для нас. В первом матче у нас были шансы забить, но в целом мы должны были сыграть лучше», – сказал Лэмпард.

Синие сейчас находятся на серии из трех поражений.