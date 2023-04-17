В УАФ не исключают, что София Причина будет работать в УПЛ

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи считает, что арбитр София Причина в будущем сможет попробовать свои силы на уровне УПЛ.

София стала известной после матча Первой лиги, в котором подверглась атаке со стороны игрока «Полесья».

«У Софии очень хорошая техническая подготовка, она провела полгода в Италии. У нее сильный характер, она принимала хорошие решения в матче «Полесья».

«Перспективы в УПЛ? Да, но не сейчас, еще рано», – сказал Лучи.