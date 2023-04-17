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  4. В УАФ не исключают, что София Причина будет работать в УПЛ
Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 18:11 |
367
1

В УАФ не исключают, что София Причина будет работать в УПЛ

Лучано Лучо высоко оценивает перспективу рефери

17 апреля 2023, 18:11 |
367
1
В УАФ не исключают, что София Причина будет работать в УПЛ
instagram. София Причина

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи считает, что арбитр София Причина в будущем сможет попробовать свои силы на уровне УПЛ.

София стала известной после матча Первой лиги, в котором подверглась атаке со стороны игрока «Полесья».

«У Софии очень хорошая техническая подготовка, она провела полгода в Италии. У нее сильный характер, она принимала хорошие решения в матче «Полесья».

«Перспективы в УПЛ? Да, но не сейчас, еще рано», – сказал Лучи.

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София Причина Комитет арбитров УАФ Лучано Лучи
Источник ТаТоТаке
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Mykhailo Stepanov
с-е-к-с-і...не розумію чому це слово заборонено на сайті?!
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