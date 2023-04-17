Марта КОСТЮК: «Теннисисты из россии удивлены, почему мы им не улыбаемся»

Украинская теннисистка Марта Костюк в интервью idnes.cz рассказала о том, какие у нее отношения с игроками из россии и беларуси после полномасштабного вторжения.

- Как ведут себя российские и белорусские теннисистки в раздевалках и гостиницах?

- Некоторые удивляются, почему мы им не улыбаемся: «Мы ведь не сделали ничего плохого. Мы не хотим войны». Как будто мы ее хотим! Они не говорят ничего плохого, но и ничего хорошего тоже не говорят.

- Сколько россиян и белорусов в частном порядке дали вам понять, что они против агрессии путина?

- Из примерно 50... Один, два, три, четыре, пять – не больше. Они признали, что их страна совершает нечто поистине мерзкое и хотят, чтобы война закончилась победой Украины. Остальные, возможно, хотят мира, но только если россия победит. Ее граждане с радостью пожертвуют миллионами жизней, чтобы избежать поражения. Они категорически отвергают его, но я уверена, что они проиграют.