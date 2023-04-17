Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК: «Теннисисты из россии удивлены, почему мы им не улыбаемся»
WTA
17 апреля 2023, 17:51 |
927
2

Марта КОСТЮК: «Теннисисты из россии удивлены, почему мы им не улыбаемся»

Отношения в Туре достаточно напряженные

17 апреля 2023, 17:51 |
927
2
Марта КОСТЮК: «Теннисисты из россии удивлены, почему мы им не улыбаемся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в интервью idnes.cz рассказала о том, какие у нее отношения с игроками из россии и беларуси после полномасштабного вторжения.

- Как ведут себя российские и белорусские теннисистки в раздевалках и гостиницах?
- Некоторые удивляются, почему мы им не улыбаемся: «Мы ведь не сделали ничего плохого. Мы не хотим войны». Как будто мы ее хотим! Они не говорят ничего плохого, но и ничего хорошего тоже не говорят.

- Сколько россиян и белорусов в частном порядке дали вам понять, что они против агрессии путина?
- Из примерно 50... Один, два, три, четыре, пять – не больше. Они признали, что их страна совершает нечто поистине мерзкое и хотят, чтобы война закончилась победой Украины. Остальные, возможно, хотят мира, но только если россия победит. Ее граждане с радостью пожертвуют миллионами жизней, чтобы избежать поражения. Они категорически отвергают его, но я уверена, что они проиграют.

По теме:
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
23 спортсмена-подонка из рф и рб. Список Минспорта: кто поддержал войну
Марта Костюк российско-украинская война
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг ATP. Руне снова обновил личный рекорд, Циципас выпал из топ-4
Теннис | 17 апреля 2023, 09:56 0
Рейтинг ATP. Руне снова обновил личный рекорд, Циципас выпал из топ-4
Рейтинг ATP. Руне снова обновил личный рекорд, Циципас выпал из топ-4

Каспер Рууд вернулся в первую тройку

Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Футбол | 17 апреля 2023, 06:26 5
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане

Sport.ua – о конфликте в мюнхенском клубе и перспективах сенегальца

БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
Бокс | 16.04.2023, 21:50
БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
Футбол | 17.04.2023, 10:52
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
Самуляк выиграла серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике
Другие виды | 17.04.2023, 10:31
Самуляк выиграла серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике
Самуляк выиграла серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
3. Частина росіян (суттєва меншість) проти війни та проти режиму путіна. Їм там важко, бо в росії є великі ризики їх безпеці.Одна справа сказати "путін - кримінальний бандит та міжнародний терорист" десь в Україні або Європі, і зовсім інша справа вийти на демонстрації чи площу в росії з протестом. Це різний спосіб сміливості.
Це потрібно враховувати. І дивитися на кожну окрему людину індивідуально.
Хоча звісно в росії - більшість людей заражені вірусом зла (інфікують та накачують їх регулярно), ненависті та нетерпимості. І це зроблено професійно за допомогою професійної пропаганди протягом останні 10-15 років (мультфільми, кіно, новини, тв, музика). Більшість росіян стали слухняними зомбі-сектантами. 
В росії професіоналами побудована кримінально-терористика секта, де є голова секти - путін, і є мільйони сектантів, які вірять в ідеї власної  терористичної секти.  
Ответить
+3
Nick.Grabowski
1. Частина росіян підтримує війну. З ними нема про що говорити та обговорювати. Це міжнародні злочинці. 
2. Частина росіян боїться та сидить мовчки. Таким потрібно регулярно показувати про бомбардування шкіл та багатоповерхових будинків, вбивства дітей, щоденний тероризм за допомогою ракет та бомб. Їм треба показувати фото та відео регулярно, щоб вони бачили, що творить кримінальна банда путіна-пескова-соловьева-сімоньян.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
15.04.2023, 17:56 9
Теннис
Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо
Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо
16.04.2023, 17:11 20
Футбол
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
15.04.2023, 22:21 8
Футбол
ФОТО. Ужасная гематома. Как выглядит лицо Джойса после боя с китайцем
ФОТО. Ужасная гематома. Как выглядит лицо Джойса после боя с китайцем
16.04.2023, 01:40 2
Бокс
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
15.04.2023, 18:45 7
Футбол
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
16.04.2023, 06:30 9
Футбол
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
17.04.2023, 10:30 16
Зимние виды
Разминка перед ЧМ. Сборная Украины забросила 10 шайб
Разминка перед ЧМ. Сборная Украины забросила 10 шайб
15.04.2023, 19:15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности