Марта КОСТЮК: «Теннисисты из россии удивлены, почему мы им не улыбаемся»
Отношения в Туре достаточно напряженные
Украинская теннисистка Марта Костюк в интервью idnes.cz рассказала о том, какие у нее отношения с игроками из россии и беларуси после полномасштабного вторжения.
- Как ведут себя российские и белорусские теннисистки в раздевалках и гостиницах?
- Некоторые удивляются, почему мы им не улыбаемся: «Мы ведь не сделали ничего плохого. Мы не хотим войны». Как будто мы ее хотим! Они не говорят ничего плохого, но и ничего хорошего тоже не говорят.
- Сколько россиян и белорусов в частном порядке дали вам понять, что они против агрессии путина?
- Из примерно 50... Один, два, три, четыре, пять – не больше. Они признали, что их страна совершает нечто поистине мерзкое и хотят, чтобы война закончилась победой Украины. Остальные, возможно, хотят мира, но только если россия победит. Ее граждане с радостью пожертвуют миллионами жизней, чтобы избежать поражения. Они категорически отвергают его, но я уверена, что они проиграют.
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Це потрібно враховувати. І дивитися на кожну окрему людину індивідуально.
Хоча звісно в росії - більшість людей заражені вірусом зла (інфікують та накачують їх регулярно), ненависті та нетерпимості. І це зроблено професійно за допомогою професійної пропаганди протягом останні 10-15 років (мультфільми, кіно, новини, тв, музика). Більшість росіян стали слухняними зомбі-сектантами.
В росії професіоналами побудована кримінально-терористика секта, де є голова секти - путін, і є мільйони сектантів, які вірять в ідеї власної терористичної секти.
2. Частина росіян боїться та сидить мовчки. Таким потрібно регулярно показувати про бомбардування шкіл та багатоповерхових будинків, вбивства дітей, щоденний тероризм за допомогою ракет та бомб. Їм треба показувати фото та відео регулярно, щоб вони бачили, що творить кримінальна банда путіна-пескова-соловьева-сімоньян.