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WTA
17 апреля 2023, 17:38 | Обновлено 17 апреля 2023, 17:45
350
2

Штутгарт. Людмила Киченок проиграла в первом круге парного разряда

Украинка потерпела поражение в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии

17 апреля 2023, 17:38 | Обновлено 17 апреля 2023, 17:45
350
2
Штутгарт. Людмила Киченок проиграла в первом круге парного разряда
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в первом круге парного разряда на турнире WTA 500 в Штутгарте.

В дуэте с Аленой Остапенко из Латвии Людмила уступила Веронике Кудерметовой и Анастасии Потаповой.

Штутгарт. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок/Алена Остапенко – Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова – 6:3, 4:6, 6:10

Далее по сетке победительницы матча Бушка / Калашникова – Като / Сутджиади.

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Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Олені на часі міняти напарницю.
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+3
Sashamar
Ганьба! Йди, Людмила, заміж.
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+1
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