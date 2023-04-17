WTA17 апреля 2023, 17:38 | Обновлено 17 апреля 2023, 17:45
350
2
Штутгарт. Людмила Киченок проиграла в первом круге парного разряда
Украинка потерпела поражение в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии
17 апреля 2023, 17:38 | Обновлено 17 апреля 2023, 17:45
350
2
Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в первом круге парного разряда на турнире WTA 500 в Штутгарте.
В дуэте с Аленой Остапенко из Латвии Людмила уступила Веронике Кудерметовой и Анастасии Потаповой.
Штутгарт. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок/Алена Остапенко – Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова – 6:3, 4:6, 6:10
Далее по сетке победительницы матча Бушка / Калашникова – Като / Сутджиади.
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Ганьба! Йди, Людмила, заміж.
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