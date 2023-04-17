Штутгарт. Людмила Киченок проиграла в первом круге парного разряда

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в первом круге парного разряда на турнире WTA 500 в Штутгарте.

В дуэте с Аленой Остапенко из Латвии Людмила уступила Веронике Кудерметовой и Анастасии Потаповой.

Штутгарт. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок/Алена Остапенко – Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова – 6:3, 4:6, 6:10

Далее по сетке победительницы матча Бушка / Калашникова – Като / Сутджиади.