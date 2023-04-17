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Англия
17 апреля 2023, 16:35 | Обновлено 17 апреля 2023, 16:39
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Вест Хэм продал защитника Бешикташу

Артур Масуаку ранее выступал за турецкий клуб на правах аренды

17 апреля 2023, 16:35 | Обновлено 17 апреля 2023, 16:39
2
0
Вест Хэм продал защитника Бешикташу
ФК Вест Хэм. Артур Масуаку

Защитник «Вест Хэма» Артур Масуаку переходит в «Бешикташ» на постоянной основе. За турецкую команду 29-летний футболист выступал с лета прошлого года на правах аренды.

Теперь «орлы» решили выкупить Масуаку у представителя Премьер-лиги. Лондонский клуб уже объявил об уходе Артура и поблагодарил его за выступления.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, «Бешикташ» заплатит за Артура Масуаку 2 миллиона евро.

В 27 матчах чемпионата и Кубка Турции в сезоне 2022/2023 Масуаку записал на свой счёт два гола и четыре результативных паса на партнеров.

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Вест Хэм Артур Масуаку
Источник ФК Вест Хэм
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