Вест Хэм продал защитника Бешикташу
Артур Масуаку ранее выступал за турецкий клуб на правах аренды
Защитник «Вест Хэма» Артур Масуаку переходит в «Бешикташ» на постоянной основе. За турецкую команду 29-летний футболист выступал с лета прошлого года на правах аренды.
Теперь «орлы» решили выкупить Масуаку у представителя Премьер-лиги. Лондонский клуб уже объявил об уходе Артура и поблагодарил его за выступления.
По данным авторитетного портала Transfermarkt, «Бешикташ» заплатит за Артура Масуаку 2 миллиона евро.
В 27 матчах чемпионата и Кубка Турции в сезоне 2022/2023 Масуаку записал на свой счёт два гола и четыре результативных паса на партнеров.
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