Челси встретился с Нагельсманном, Лэмпарда сейчас не уволят
Синие находятся на серии из трех поражений и шести матчей без побед
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, который недавно возглавил команду с контрактом до конца сезона, стартовал с Синими с трех кряду поражений, однако клуб уже не планирует менять тренера в этом чемпионате.
Лэмпард в любом случае доработает сезон, однако после этого покинет клуб. Сообщается, что руководство уже провело личные переговоры с Юлианом Нагельсманном.
Экс-тренер «Баварии» остается главным кандидатом, а в клубе довольны тем, как прошла первая встреча с немецким специалистом, который готов приступить к работе с лета.
При этом менеджмент готов к тому, что следующий сезон вообще пройдет без еврокубков для лондонской команды.
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