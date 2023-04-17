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  4. Челси встретился с Нагельсманном, Лэмпарда сейчас не уволят
Англия
17 апреля 2023, 16:53 |
690
1

Челси встретился с Нагельсманном, Лэмпарда сейчас не уволят

Синие находятся на серии из трех поражений и шести матчей без побед

17 апреля 2023, 16:53 |
690
1
Челси встретился с Нагельсманном, Лэмпарда сейчас не уволят
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, который недавно возглавил команду с контрактом до конца сезона, стартовал с Синими с трех кряду поражений, однако клуб уже не планирует менять тренера в этом чемпионате.

Лэмпард в любом случае доработает сезон, однако после этого покинет клуб. Сообщается, что руководство уже провело личные переговоры с Юлианом Нагельсманном.

Экс-тренер «Баварии» остается главным кандидатом, а в клубе довольны тем, как прошла первая встреча с немецким специалистом, который готов приступить к работе с лета.

При этом менеджмент готов к тому, что следующий сезон вообще пройдет без еврокубков для лондонской команды.

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Челси Фрэнк Лэмпард Юлиан Нагельсманн
Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Михайло Брижак
Все равно не понятное назначение Лемперда.Могли бы уже постоянного тренера выбрать,как раз бы человек доработал этот сезон без давления,никто бы уже ничего не требовал,мог експерементировать нарабатывать что то на следущий сезон..Отсеять не нужных играков,что бы сразу в открытие трансферного окна сразу их и продавать.
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