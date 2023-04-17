Жиру может пропустить ответный матч с Наполи в Лиге чемпионов

У нападающего «Милана» Оливье Жиру проблемы с ахилловым сухожилием, из-за чего участие француза в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи» остается под вопросом.

В первой игре «Милан» дома обыграл соперника со счетом 1:0. 18 апреля команды проведут ответную встречу в Неаполе.

В сезоне-2022/23 36-летний Жиру провел 37 матчей за «Милан», забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.