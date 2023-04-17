Италия17 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 17 апреля 2023, 16:03
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Жиру может пропустить ответный матч с Наполи в Лиге чемпионов
У форварда «Милана» проблемы с ахилловым сухожилием
17 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 17 апреля 2023, 16:03
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У нападающего «Милана» Оливье Жиру проблемы с ахилловым сухожилием, из-за чего участие француза в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи» остается под вопросом.
В первой игре «Милан» дома обыграл соперника со счетом 1:0. 18 апреля команды проведут ответную встречу в Неаполе.
В сезоне-2022/23 36-летний Жиру провел 37 матчей за «Милан», забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
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