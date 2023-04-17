Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жиру может пропустить ответный матч с Наполи в Лиге чемпионов
Италия
17 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 17 апреля 2023, 16:03
72
0

Жиру может пропустить ответный матч с Наполи в Лиге чемпионов

У форварда «Милана» проблемы с ахилловым сухожилием

17 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 17 апреля 2023, 16:03
72
0
Жиру может пропустить ответный матч с Наполи в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

У нападающего «Милана» Оливье Жиру проблемы с ахилловым сухожилием, из-за чего участие француза в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи» остается под вопросом.

В первой игре «Милан» дома обыграл соперника со счетом 1:0. 18 апреля команды проведут ответную встречу в Неаполе.

В сезоне-2022/23 36-летний Жиру провел 37 матчей за «Милан», забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

По теме:
ВИДЕО. С Осимхеном, но без голов. Наполи сыграл вничью с аутсайдером Кальчо
Милан на выезде сыграл вничью с Болоньей
Ливерпуль готовит огромную сумму на лидера Наполи
Оливье Жиру Милан Наполи Лига чемпионов
Источник Associated Press
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
Баскетбол | 16 апреля 2023, 22:40 4
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39

В финале «Фенербахче» разгромил турецкую команду «Чукурова» со счетом 99:60

Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Футбол | 16 апреля 2023, 17:56 49
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ

Снова 2:2 для команды Микеля Артеты

Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Футбол | 17.04.2023, 06:26
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Зимние виды | 17.04.2023, 10:30
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Форвардом Ворсклы интересуется немецкий клуб
Футбол | 17.04.2023, 14:27
Форвардом Ворсклы интересуется немецкий клуб
Форвардом Ворсклы интересуется немецкий клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
16.04.2023, 06:30 9
Футбол
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
16.04.2023, 21:31 1
Футбол
Разминка перед ЧМ. Сборная Украины забросила 10 шайб
Разминка перед ЧМ. Сборная Украины забросила 10 шайб
15.04.2023, 19:15
Хоккей
ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
15.04.2023, 18:30 30
Футбол
Форман назвал своего любимого боксера современности
Форман назвал своего любимого боксера современности
17.04.2023, 10:46 3
Бокс
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
15.04.2023, 17:56 9
Теннис
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
16.04.2023, 10:24 2
Бокс
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
15.04.2023, 22:21 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности