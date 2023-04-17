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  4. Беженец из Украины выиграл Бундеслигу U-17
Германия
17 апреля 2023, 15:52 |
950
1

Беженец из Украины выиграл Бундеслигу U-17

Артем Залога завоевал титул вместе с «Арминией»

17 апреля 2023, 15:52 |
950
1
Беженец из Украины выиграл Бундеслигу U-17
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Залога

15-летний украинский голкипер Артем Залога стал чемпионом Бундеслиги U-17 в составе «Арминии» из Билефельда. В финале его команда обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:1.

Залога оказался в Германии год назад в качестве беженца, до этого учился в академии «Днепра». Сначала 15-летний вратарь не знал ни слова ни на немецком, ни на английском языках.

Залога был принят в команду из пригорода Билефельда, в начале 2023 года его заметили скауты «Арминии». Сначала он попал в команду U-16, затем U-17, и сумел завоевать место в основе.

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Источник Sport.ua
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