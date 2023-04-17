Беженец из Украины выиграл Бундеслигу U-17
Артем Залога завоевал титул вместе с «Арминией»
15-летний украинский голкипер Артем Залога стал чемпионом Бундеслиги U-17 в составе «Арминии» из Билефельда. В финале его команда обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:1.
Залога оказался в Германии год назад в качестве беженца, до этого учился в академии «Днепра». Сначала 15-летний вратарь не знал ни слова ни на немецком, ни на английском языках.
Залога был принят в команду из пригорода Билефельда, в начале 2023 года его заметили скауты «Арминии». Сначала он попал в команду U-16, затем U-17, и сумел завоевать место в основе.
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