Беженец из Украины выиграл Бундеслигу U-17

15-летний украинский голкипер Артем Залога стал чемпионом Бундеслиги U-17 в составе «Арминии» из Билефельда. В финале его команда обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:1.

Залога оказался в Германии год назад в качестве беженца, до этого учился в академии «Днепра». Сначала 15-летний вратарь не знал ни слова ни на немецком, ни на английском языках.

Залога был принят в команду из пригорода Билефельда, в начале 2023 года его заметили скауты «Арминии». Сначала он попал в команду U-16, затем U-17, и сумел завоевать место в основе.