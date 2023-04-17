Ситуация улучшилась. Шахтер рассказал о травмах Крыськива и Зубкова
Игор Йовичевич надеется на скорое возвращение Зубкова
Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о том, что хавбек Дмитрий Крыськив может вернуться в игру через месяц, а вингер Александр Зубков имеет шансы сыграть с «Динамо».
«Посмотрим, что по Зубкову. Возможно, еще неделя нужна, но увидим, сможет ли сыграть с «Динамо». Очень важный игрок для нас. Петряка потеряли, Диму Крыськива минимум на месяц потеряли, еще пока форму наберет».
«Возможно, на последние три матча успеет. В целом, ситуация с травмированными улучшилась», – сказал Йовичевич.
Команда 22 апреля проведет матч УПЛ против «Динамо».
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