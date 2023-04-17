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  4. Ситуация улучшилась. Шахтер рассказал о травмах Крыськива и Зубкова
Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 16:12 |
471
0

Ситуация улучшилась. Шахтер рассказал о травмах Крыськива и Зубкова

Игор Йовичевич надеется на скорое возвращение Зубкова

17 апреля 2023, 16:12 |
471
0
Ситуация улучшилась. Шахтер рассказал о травмах Крыськива и Зубкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о том, что хавбек Дмитрий Крыськив может вернуться в игру через месяц, а вингер Александр Зубков имеет шансы сыграть с «Динамо».

«Посмотрим, что по Зубкову. Возможно, еще неделя нужна, но увидим, сможет ли сыграть с «Динамо». Очень важный игрок для нас. Петряка потеряли, Диму Крыськива минимум на месяц потеряли, еще пока форму наберет».

«Возможно, на последние три матча успеет. В целом, ситуация с травмированными улучшилась», – сказал Йовичевич.

Команда 22 апреля проведет матч УПЛ против «Динамо».

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Шахтер Донецк Игор Йовичевич Александр Зубков Дмитрий Крыськив
Источник ФК Шахтер Донецк
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