Ситуация улучшилась. Шахтер рассказал о травмах Крыськива и Зубкова

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о том, что хавбек Дмитрий Крыськив может вернуться в игру через месяц, а вингер Александр Зубков имеет шансы сыграть с «Динамо».

«Посмотрим, что по Зубкову. Возможно, еще неделя нужна, но увидим, сможет ли сыграть с «Динамо». Очень важный игрок для нас. Петряка потеряли, Диму Крыськива минимум на месяц потеряли, еще пока форму наберет».

«Возможно, на последние три матча успеет. В целом, ситуация с травмированными улучшилась», – сказал Йовичевич.

Команда 22 апреля проведет матч УПЛ против «Динамо».