Франция17 апреля 2023, 15:07 |
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Галтье знает, что не будет работать с ПСЖ в следующем сезоне
У парижан будет новый тренер
17 апреля 2023, 15:07 |
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье знает, что не будет работать с командой в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ.
Галтье смирился с этим фактом, и попросил игроков команды сделать все возможное, чтобы завоевать чемпионский титул в Лиге 1 в нынешнем сезоне. Других шансов на трофеи в нынешнем сезоне у «ПСЖ» не осталось.
Галтье возглавляет «ПСЖ» с лета прошлого года. Контракт 56-летнего специалист рассчитан до конца сезона 2023/2024.
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