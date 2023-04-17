Галтье знает, что не будет работать с ПСЖ в следующем сезоне

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье знает, что не будет работать с командой в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ.

Галтье смирился с этим фактом, и попросил игроков команды сделать все возможное, чтобы завоевать чемпионский титул в Лиге 1 в нынешнем сезоне. Других шансов на трофеи в нынешнем сезоне у «ПСЖ» не осталось.

Галтье возглавляет «ПСЖ» с лета прошлого года. Контракт 56-летнего специалист рассчитан до конца сезона 2023/2024.