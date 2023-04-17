Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галтье знает, что не будет работать с ПСЖ в следующем сезоне
Франция
17 апреля 2023, 15:07 |
164
0

Галтье знает, что не будет работать с ПСЖ в следующем сезоне

У парижан будет новый тренер

17 апреля 2023, 15:07 |
164
0
Галтье знает, что не будет работать с ПСЖ в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье знает, что не будет работать с командой в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ.

Галтье смирился с этим фактом, и попросил игроков команды сделать все возможное, чтобы завоевать чемпионский титул в Лиге 1 в нынешнем сезоне. Других шансов на трофеи в нынешнем сезоне у «ПСЖ» не осталось.

Галтье возглавляет «ПСЖ» с лета прошлого года. Контракт 56-летнего специалист рассчитан до конца сезона 2023/2024.

По теме:
Месси догнал Роналду по количеству голов в топ-5 чемпионатах Европы
Битва лидеров во Франции. ПСЖ разобрался с Лансом
Дело против ФИФА. Палкин пригласил президента ПСЖ на матч Шахтера с Динамо
Кристоф Галтье ПСЖ
Источник Le Parisien
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХРГОВИЧ: «Приеду в Пекин и побью Чжилея на глазах у миллиарда китайцев»
Бокс | 17 апреля 2023, 11:15 3
ХРГОВИЧ: «Приеду в Пекин и побью Чжилея на глазах у миллиарда китайцев»
ХРГОВИЧ: «Приеду в Пекин и побью Чжилея на глазах у миллиарда китайцев»

Хорватский супертяж готов дать Чжану реванш

В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
Футбол | 17 апреля 2023, 10:52 4
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины

Павел Шкапенко отыграл за киевское «Динамо» шесть сезонов в 90-е

Малиновский получил самую низкую оценку в Марселе за матч с Труа
Футбол | 17.04.2023, 02:20
Малиновский получил самую низкую оценку в Марселе за матч с Труа
Малиновский получил самую низкую оценку в Марселе за матч с Труа
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Футбол | 17.04.2023, 06:26
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
Футбол | 16.04.2023, 15:29
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
16.04.2023, 08:55 1
Снукер
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
16.04.2023, 04:31 2
Футбол
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
15.04.2023, 18:45 7
Футбол
ВИДЕО. Все лицо в крови! Как доктор и рефери остановили Джо Джойса
ВИДЕО. Все лицо в крови! Как доктор и рефери остановили Джо Джойса
16.04.2023, 02:15
Бокс
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
15.04.2023, 20:31 14
Футбол
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
15.04.2023, 22:21 6
Футбол
В Херсоне от вражеского обстрела погибли жена и дочь экс-врача Таврии
В Херсоне от вражеского обстрела погибли жена и дочь экс-врача Таврии
15.04.2023, 19:15 1
Война
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
16.04.2023, 22:40 4
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности