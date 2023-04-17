Ярослав ВИШНЯК: «Зимой мы сохранили боевой состав»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк считает, что те игроки, которые покинули команду зимой, не стали большой потерей:

«Те игроки, которые зимой покинули Коваливку, при всем к ним уважении, составляли конкуренцию в «Колосе», но не были определяющими в составе. Евгений Задоя перешел в «Черноморец», где пытается получить место в основном составе.

Денис Кузык, который был у нас в аренде от киевского «Динамо», сейчас играет во «Львове». Оба ушли, чтобы получить больше игровой практики. Мы же сохранили тот боевой состав команды, который сформировался у нас в прошлом году».