Испания17 апреля 2023, 13:26 |
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Реал не собирается продавать Тчуамени
Пока что хавбек не закрепился в основе команды
17 апреля 2023, 13:26 |
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После перехода из «Монако» летом прошлого года за 80 миллионов евро Орельен Тчуамени пока что не сумел стать полноценным игроком основы «Реала».
Однако, по информации испанских СМИ, «Реал» не намерен продавать Тчуамени. Любое предложение, которое поступит по 23-летнему хавбеку сборной Франции, будет отклонено.
В нынешнем сезоне Чуамени принял участие в 37 матчах за «Реал» во всех турнирах и отличился в них 4 ассистами.
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