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Испания
17 апреля 2023, 13:26 |
129
0

Реал не собирается продавать Тчуамени

Пока что хавбек не закрепился в основе команды

17 апреля 2023, 13:26 |
129
0
Реал не собирается продавать Тчуамени
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

После перехода из «Монако» летом прошлого года за 80 миллионов евро Орельен Тчуамени пока что не сумел стать полноценным игроком основы «Реала».

Однако, по информации испанских СМИ, «Реал» не намерен продавать Тчуамени. Любое предложение, которое поступит по 23-летнему хавбеку сборной Франции, будет отклонено.

В нынешнем сезоне Чуамени принял участие в 37 матчах за «Реал» во всех турнирах и отличился в них 4 ассистами.

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Реал Мадрид Орельен Тчуамени
Источник Sport.es
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