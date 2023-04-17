Реал не собирается продавать Тчуамени

После перехода из «Монако» летом прошлого года за 80 миллионов евро Орельен Тчуамени пока что не сумел стать полноценным игроком основы «Реала».

Однако, по информации испанских СМИ, «Реал» не намерен продавать Тчуамени. Любое предложение, которое поступит по 23-летнему хавбеку сборной Франции, будет отклонено.

В нынешнем сезоне Чуамени принял участие в 37 матчах за «Реал» во всех турнирах и отличился в них 4 ассистами.