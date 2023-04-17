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  4. Киченок/Остапенко – Кудерметова/Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 апреля 2023, 12:32 |
128
0

Киченок/Остапенко – Кудерметова/Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Штутгарте

17 апреля 2023, 12:32 |
128
0
Киченок/Остапенко – Кудерметова/Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

17 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Штутгарте.

В матча первого круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под первым номером, сразятся против Вероники Кудерметовой и Анастасии Потаповой. Встреча состоится вторым запуском после матча Чжэн – Паркс. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Бушка / Калашникова – Като / Сутджиади.

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WTA Штутгарт смотреть онлайн Людмила Киченок Алена Остапенко Вероника Кудерметова Анастасия Потапова
Источник Sport.ua
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