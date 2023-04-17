Киченок/Остапенко – Кудерметова/Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Штутгарте
17 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Штутгарте.
В матча первого круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под первым номером, сразятся против Вероники Кудерметовой и Анастасии Потаповой. Встреча состоится вторым запуском после матча Чжэн – Паркс. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Бушка / Калашникова – Като / Сутджиади.
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