Решение принято. Интер вернет Лукаку в Челси

Руководство «Интера» приняло решение вернуть форварда Ромелу Лукаку в «Челси» в конце текущего сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.

С учетом зарплаты и стоимости аренды год выступлений Лукаку обошелся «Интеру» в 20 миллионов евро. Руководство «нерадзурри» считает, что 29-летний бельгиец не стоит таких денег, поэтому «Интер» не будет пытаться ни выкупить Лукаку, ни продлить его аренду еще на год. Решение может изменить только очень сильная концовка сезона в исполнении форварда.

«Интер» будет искать нового форварда на рынке свободных агентов. Наиболее вероятные кандидатуры – Роберто Фирмино из «Ливерпуля» и Маркус Тюрам из «Боруссии» Менхенгладбах.

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 7 голов и 2 ассиста в 24 матчах за «Интер» во всех турнирах.