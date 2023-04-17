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Италия
17 апреля 2023, 12:16 | Обновлено 17 апреля 2023, 12:39
967
1

Решение принято. Интер вернет Лукаку в Челси

В Милане приняли решение не сохранять игрока

17 апреля 2023, 12:16 | Обновлено 17 апреля 2023, 12:39
967
1
Решение принято. Интер вернет Лукаку в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Руководство «Интера» приняло решение вернуть форварда Ромелу Лукаку в «Челси» в конце текущего сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.

С учетом зарплаты и стоимости аренды год выступлений Лукаку обошелся «Интеру» в 20 миллионов евро. Руководство «нерадзурри» считает, что 29-летний бельгиец не стоит таких денег, поэтому «Интер» не будет пытаться ни выкупить Лукаку, ни продлить его аренду еще на год. Решение может изменить только очень сильная концовка сезона в исполнении форварда.

«Интер» будет искать нового форварда на рынке свободных агентов. Наиболее вероятные кандидатуры – Роберто Фирмино из «Ливерпуля» и Маркус Тюрам из «Боруссии» Менхенгладбах.

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 7 голов и 2 ассиста в 24 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Ромелу Лукаку Интер Милан Челси аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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Orest_L
Поїде в Челсі виборювати місце в роздягальні, щоб нормально перевдягтися серед молодих та ранніх.
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