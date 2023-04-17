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  4. Алексей Крутых – Павел Котов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
17 апреля 2023, 11:30 | Обновлено 17 апреля 2023, 12:36
287
1

Алексей Крутых – Павел Котов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Барселоне

17 апреля 2023, 11:30 | Обновлено 17 апреля 2023, 12:36
287
1
Алексей Крутых – Павел Котов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Алексей Крутых

17 апреля украинский теннисист Алексей Крутых (№180 ATP) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Барселоне.

В первом раунде основы украинец, который стартовал в квалификации, сразится против еще одного квалифаера Павла Котова (№108 ATP). Встреча состоится вторым запуском после матча Гласспул / Хелиовара – Ни / Зелински. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли один раз, победил украинец.

В следующем раунде победитель матча сразится с седьмым сеяным Кэмероном Норри из Великобритании.

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ATP Барселона Алексей Крутых смотреть онлайн Павел Котов
Источник Sport.ua
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Fdail
Як не грали між собою? А кваліфікація в Досі, де Крутих виграв 1:6 6:3 6:3
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