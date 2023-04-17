Алексей Крутых – Павел Котов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 апреля украинский теннисист Алексей Крутых (№180 ATP) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Барселоне.

В первом раунде основы украинец, который стартовал в квалификации, сразится против еще одного квалифаера Павла Котова (№108 ATP). Встреча состоится вторым запуском после матча Гласспул / Хелиовара – Ни / Зелински. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Ранее теннисисты играли один раз, победил украинец.

В следующем раунде победитель матча сразится с седьмым сеяным Кэмероном Норри из Великобритании.

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