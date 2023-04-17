Рейтинг ATP. Руне снова обновил личный рекорд, Циципас выпал из топ-4
Каспер Рууд вернулся в первую тройку
На прошлой неделе мужчины провели грунтовый Мастерс в Монте-Карло. В финале встретились 19-летний датчанин Хольгер Руне и Андрей Рублев. Победил второй, но первый благодаря участию в матче за титул обновил личного достижение в мировом рейтинге – 7-е место.
Прошлогодний победитель Стефанос Циципас опустился на две строчки, пропустив вперед Каспера Рууда и Даниила Медведева.
Топ-10 рейтинга ATP
Три лучших украинца потеряли по несколько позиций, на 20 место опустил Александр Овчаренко. Немного добавили Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм, но все эти изменения незначительные.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Янник Синнер поднялся на третью позицию, Рублев – на пятую. Также в восьмерку лучших вернулся Карен Хачанов.
Чемпионская гонка ATP
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ДТП пострадали 12 человек, среди которых – пассажиры и водитель трамвая
Британец пока не решил, как поступит