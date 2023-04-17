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  4. Рейтинг ATP. Руне снова обновил личный рекорд, Циципас выпал из топ-4
ATP
17 апреля 2023, 09:56 |
347
0

Рейтинг ATP. Руне снова обновил личный рекорд, Циципас выпал из топ-4

Каспер Рууд вернулся в первую тройку

17 апреля 2023, 09:56 |
347
0
Рейтинг ATP. Руне снова обновил личный рекорд, Циципас выпал из топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

На прошлой неделе мужчины провели грунтовый Мастерс в Монте-Карло. В финале встретились 19-летний датчанин Хольгер Руне и Андрей Рублев. Победил второй, но первый благодаря участию в матче за титул обновил личного достижение в мировом рейтинге – 7-е место.

Прошлогодний победитель Стефанос Циципас опустился на две строчки, пропустив вперед Каспера Рууда и Даниила Медведева.

Топ-10 рейтинга ATP

Три лучших украинца потеряли по несколько позиций, на 20 место опустил Александр Овчаренко. Немного добавили Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм, но все эти изменения незначительные.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Янник Синнер поднялся на третью позицию, Рублев – на пятую. Также в восьмерку лучших вернулся Карен Хачанов.

Чемпионская гонка ATP

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Финал в Монте-Карло. Руне не сумел выиграть второй Мастерс в карьере
Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Хольгер Руне Андрей Рублев Стефанос Циципас
Источник Sport.ua
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