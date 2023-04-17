Рейтинг ATP. Руне снова обновил личный рекорд, Циципас выпал из топ-4

На прошлой неделе мужчины провели грунтовый Мастерс в Монте-Карло. В финале встретились 19-летний датчанин Хольгер Руне и Андрей Рублев. Победил второй, но первый благодаря участию в матче за титул обновил личного достижение в мировом рейтинге – 7-е место.

Прошлогодний победитель Стефанос Циципас опустился на две строчки, пропустив вперед Каспера Рууда и Даниила Медведева.

Топ-10 рейтинга ATP

Три лучших украинца потеряли по несколько позиций, на 20 место опустил Александр Овчаренко. Немного добавили Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм, но все эти изменения незначительные.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Янник Синнер поднялся на третью позицию, Рублев – на пятую. Также в восьмерку лучших вернулся Карен Хачанов.

Чемпионская гонка ATP