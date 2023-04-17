Рейтинг WTA. Свитолина начинает подъем, Снигур улучшила положение

На прошлой неделе женщины были заняты выступлением за национальные сборные в рамках Кубка Билли Джин Кинг, поэтому игрались лишь турниры ITF.

Из-за этого в первой полусотне рейтинга WTA изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

У украинок также практически нет особых изменений. В первой сотне одну позицию потеряла лишь Леся Цуренко. Две строчки добавила Дарья Снигур, Элина Свитолина заработала первые очки за победу после возвращения, но пока что она даже не в первой тысяче.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок сохранила 8-ю позицию в парном рейтинге. Костюк здесь 32-я, Надежда Киченок – 56-я.

Топ-10 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке также все стабильно.

Чемпионская гонка WTA

Украинки остались на тех же местах, что и ранее.

Украинки в Чемпионской гонке WTA