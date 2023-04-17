Рейтинг WTA. Свитолина начинает подъем, Снигур улучшила положение
Леся Цуренко опустилась на одну строчку
На прошлой неделе женщины были заняты выступлением за национальные сборные в рамках Кубка Билли Джин Кинг, поэтому игрались лишь турниры ITF.
Из-за этого в первой полусотне рейтинга WTA изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
У украинок также практически нет особых изменений. В первой сотне одну позицию потеряла лишь Леся Цуренко. Две строчки добавила Дарья Снигур, Элина Свитолина заработала первые очки за победу после возвращения, но пока что она даже не в первой тысяче.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок сохранила 8-ю позицию в парном рейтинге. Костюк здесь 32-я, Надежда Киченок – 56-я.
Топ-10 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке также все стабильно.
Чемпионская гонка WTA
Украинки остались на тех же местах, что и ранее.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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