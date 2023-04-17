Англия17 апреля 2023, 06:37 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля
Важные события во всех видах спорта
17 апреля 2023, 06:37 |
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В понедельник, 17 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Фиорентина – Аталанта
21:45 Гренобль – Сент-Этьен
22:00 Лидс – Ливерпуль
22:00 Сельта – Мальорка
ТЕННИС
16:30 Павел Котов – Алексей Крутых
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