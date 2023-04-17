СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля

В понедельник, 17 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Фиорентина – Аталанта

2.46 – 3.44 – 3.14

21:45 Гренобль – Сент-Этьен

3.66 – 3.38 – 2.06

22:00 Лидс – Ливерпуль

4.90 – 4.48 – 1.70

22:00 Сельта – Мальорка

1.84 – 3.42 – 5.50

ТЕННИС

16:30 Павел Котов – Алексей Крутых

1.59 – 2.37