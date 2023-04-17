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Англия
17 апреля 2023, 06:37 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля

Важные события во всех видах спорта

17 апреля 2023, 06:37 |
75
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 17 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Фиорентина – Аталанта

Favbet 2.46 – 3.44 – 3.14

21:45 Гренобль – Сент-Этьен

Favbet 3.66 – 3.38 – 2.06

22:00 Лидс – Ливерпуль

Favbet 4.90 – 4.48 – 1.70

22:00 Сельта – Мальорка

Favbet 1.84 – 3.42 – 5.50

ТЕННИС

16:30 Павел Котов – Алексей Крутых

Favbet 1.59 – 2.37

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Источник Sport.ua
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