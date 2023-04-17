Бывший сотрудник Федерации тенниса Украины погиб на войне

Бывший сотрудник Федерации тенниса Украины Денис Завгородний погиб на войне с россией.

«Федерация тенниса Украины с грустью сообщает, что во время выполнения боевых задач на Востоке Украины погиб бывший сотрудник ФТУ и многих теннисных клубов Киева – Денис Завгородный.

Его руками были построены десятки теннисных кортов по всей стране. Именно он готовил игровой корт на матче против Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг в черноморском «Элит Теннис Клабе». Теннисное сообщество шокировано этим печальным известием и выражает свои соболезнования друзьям и родным Героя, что положил свою жизнь за будущее свободной Украины. Пусть земля будет тебе пухом, Денис», - сказано в заявлении Федерации тенниса Украины.