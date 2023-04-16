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  4. ГРИГОРЧУК: «Мы недовольны игрой. Если я игрока меняю, значит есть причины»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 16 апреля 2023, 23:40
153
0

ГРИГОРЧУК: «Мы недовольны игрой. Если я игрока меняю, значит есть причины»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал поражение от «Ворсклы»

16 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 16 апреля 2023, 23:40
153
0
ГРИГОРЧУК: «Мы недовольны игрой. Если я игрока меняю, значит есть причины»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал матч 21-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:1):

«Отсутствие Демченко? Кривить душой не буду. Да, нам не хватало Демченко. Но это не оправдание для нас, потому что в целом сегодня сыграли не так как хотели. И, к сожалению, не взяли очки.

Замена Юсова до перерыва? Я не могу сейчас говорить о каждой замене. Если я человека меняю, то есть на это причины. Замена была такой, какой должна была быть. Нападающий должен действовать иначе, чем действовал Юсов.

Последние игры – однозначно да, я был доволен этими играми. А сегодня мы сыграли не так, как хотели. Мне было странно, что мы проиграли столько единоборств, нас легко обыгрывали, обстукивали.

Не хочется это видеть, и при этом футболе мы понимаем, что трудно играть в своем стиле. Потому что идет одно за другим: если ты неправильно действуешь в отборе, то создаешь себе определенные сложности. Сегодня мы недовольны тем, что делали на поле».

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Источник Sport.ua
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