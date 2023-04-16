ATP16 апреля 2023, 19:15 | Обновлено 16 апреля 2023, 20:08
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Финал в Монте-Карло. Руне не сумел выиграть второй Мастерс в карьере
Хольгер во второй раз сыграл в решающем матче на таком уровне
16 апреля 2023, 19:15 | Обновлено 16 апреля 2023, 20:08
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Датский теннисист Хольгер Руне (ATP 9) проиграл финальный матч грунтового Мастерса в Монте-Карло.
Поединок длился 2 час 36 минут и завершился в трех сетах.
Руне во второй раз сыграл в решающем матче на таком уровне. В его активе есть победа на Мастерсе в Париже в 2022 году.
ATP Masters 1000. Монте-Карло. Финал
Хольгер Руне (Дания) [6] – Андрей Рублев (без флага) [5] – 7:5, 2:6, 5:7
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