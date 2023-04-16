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ATP
16 апреля 2023, 19:15 | Обновлено 16 апреля 2023, 20:08
290
1

Финал в Монте-Карло. Руне не сумел выиграть второй Мастерс в карьере

Хольгер во второй раз сыграл в решающем матче на таком уровне

16 апреля 2023, 19:15 | Обновлено 16 апреля 2023, 20:08
290
1
Финал в Монте-Карло. Руне не сумел выиграть второй Мастерс в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Датский теннисист Хольгер Руне (ATP 9) проиграл финальный матч грунтового Мастерса в Монте-Карло.

Поединок длился 2 час 36 минут и завершился в трех сетах.

Руне во второй раз сыграл в решающем матче на таком уровне. В его активе есть победа на Мастерсе в Париже в 2022 году.

ATP Masters 1000. Монте-Карло. Финал

Хольгер Руне (Дания) [6] – Андрей Рублев (без флага) [5] – 7:5, 2:6, 5:7

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ATP Монте-Карло Хольгер Руне Андрей Рублев
Источник Sport.ua
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33may
В этом году на больших теннисных турнирах похоже побеждают только "спортсмены без флага"
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