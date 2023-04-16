Финал в Монте-Карло. Руне не сумел выиграть второй Мастерс в карьере

Датский теннисист Хольгер Руне (ATP 9) проиграл финальный матч грунтового Мастерса в Монте-Карло.

Поединок длился 2 час 36 минут и завершился в трех сетах.

Руне во второй раз сыграл в решающем матче на таком уровне. В его активе есть победа на Мастерсе в Париже в 2022 году.

ATP Masters 1000. Монте-Карло. Финал

Хольгер Руне (Дания) [6] – Андрей Рублев (без флага) [5] – 7:5, 2:6, 5:7