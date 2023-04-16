Не лучший в команде. Цыганков получил оценку за матч Ла Лиги

По итогам матча чемпионата Испании между «Жироной» и «Эльче» (2:0) портал WhoScored оценил игру украинского хавбека хозяев Виктора Цыганкова в 7,2 балла.

Четыре игрока, вышедших в стартовом составе, имеют более высокую оценку, однако среди футболистов атаки никто не оценен выше.

Цыганков в последних трех встречах результативными действиями не отмечался, а всего в Ла Лиге имеет три гола и три ассиста.