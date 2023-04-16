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  4. Не лучший в команде. Цыганков получил оценку за матч Ла Лиги
Испания
16 апреля 2023, 17:32 |
926
12

Не лучший в команде. Цыганков получил оценку за матч Ла Лиги

Украинец провел на поле весь матч

16 апреля 2023, 17:32 |
926
12
Не лучший в команде. Цыганков получил оценку за матч Ла Лиги
ФК Жирона

По итогам матча чемпионата Испании между «Жироной» и «Эльче» (2:0) портал WhoScored оценил игру украинского хавбека хозяев Виктора Цыганкова в 7,2 балла.

Четыре игрока, вышедших в стартовом составе, имеют более высокую оценку, однако среди футболистов атаки никто не оценен выше.

Цыганков в последних трех встречах результативными действиями не отмечался, а всего в Ла Лиге имеет три гола и три ассиста.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Умник
При этом команда не проигрывает 4 матча подряд
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+4
avk2307
Редакция,
Вчора за оцінку 6,6 и місце в середині команди по оцінкам Мудрик отримав заголовок - Один із найкращих.
У Циганкова 7,2 і десь теж саме місце в команді   Ви пишете "Не найкращий" .
Які у Вас критерії по заголовкам статті?
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+4
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Calm
А повинен
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