Испания16 апреля 2023, 17:32 |
926
12
Не лучший в команде. Цыганков получил оценку за матч Ла Лиги
Украинец провел на поле весь матч
16 апреля 2023, 17:32 |
926
12
По итогам матча чемпионата Испании между «Жироной» и «Эльче» (2:0) портал WhoScored оценил игру украинского хавбека хозяев Виктора Цыганкова в 7,2 балла.
Четыре игрока, вышедших в стартовом составе, имеют более высокую оценку, однако среди футболистов атаки никто не оценен выше.
Цыганков в последних трех встречах результативными действиями не отмечался, а всего в Ла Лиге имеет три гола и три ассиста.
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Вчора за оцінку 6,6 и місце в середині команди по оцінкам Мудрик отримав заголовок - Один із найкращих.
У Циганкова 7,2 і десь теж саме місце в команді Ви пишете "Не найкращий" .
Які у Вас критерії по заголовкам статті?