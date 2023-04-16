Украина. Премьер лига16 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 16 апреля 2023, 16:20
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ВИДЕО. Бондаренко сделал дубль в матче против Львова
На счету хавбека «Шахтера» уже 5 голов в нынешнем сезоне УПЛ
16 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 16 апреля 2023, 16:20
323
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В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграл против «Львова».
На 7-й минуте 22-летний полузащитник «горняков» Артем Бондаренко открыл счет в матче.
А на 75-й минуте Бондаренко оформил дубль, обеспечив дончанам победные итоговые 2:0.
Отметим, что в этом сезоне чемпионата УПЛ Бондаренко забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 20 поединках.
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