ВИДЕО. Бондаренко сделал дубль в матче против Львова

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграл против «Львова».

На 7-й минуте 22-летний полузащитник «горняков» Артем Бондаренко открыл счет в матче.

А на 75-й минуте Бондаренко оформил дубль, обеспечив дончанам победные итоговые 2:0.

Отметим, что в этом сезоне чемпионата УПЛ Бондаренко забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 20 поединках.