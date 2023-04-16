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  4. ВИДЕО. Бондаренко сделал дубль в матче против Львова
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 16 апреля 2023, 16:20
323
0

ВИДЕО. Бондаренко сделал дубль в матче против Львова

На счету хавбека «Шахтера» уже 5 голов в нынешнем сезоне УПЛ

16 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 16 апреля 2023, 16:20
323
0
ВИДЕО. Бондаренко сделал дубль в матче против Львова
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграл против «Львова».

На 7-й минуте 22-летний полузащитник «горняков» Артем Бондаренко открыл счет в матче.

А на 75-й минуте Бондаренко оформил дубль, обеспечив дончанам победные итоговые 2:0.

Отметим, что в этом сезоне чемпионата УПЛ Бондаренко забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 20 поединках.

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видео Артем Бондаренко Львов Шахтер Донецк Шахтер - Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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