Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»

Уже в следующем матче АПЛ «Манчестер Сити» сыграет против «Арсенала», а тренер Хосеп Гвардиола отмечает сложный календарь ближайших матчей команды.

«Арсенал» проводит невероятный сезон, они показывают очень стабильный футбол. Не думаю, что они потеряют много очков до конца чемпионата, поэтому нам нужно быть рядом. Если мы проиграем «Арсеналу» в следующем туре, то для нас это будет практически конец гонки».

«При этом до матча с ними у нас еще игра с «Баварией» и полуфинал Кубка Англии. По сути, финал, финал и за ним снова финал», – сказал Гвардиола.