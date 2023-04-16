Небольшое повреждение. Зинченко не попал в заявку на матч АПЛ
Украинец пропустит матч чемпионата Англии
В матче чемпионата Англии лидер Арсенал на выезде сыграет против Вест Хэма, который находится рядом с зоной вылета. Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
Сообщается, что у игрока небольшие проблемы с пахом, поэтому лондонское дерби Зинченко пропустит.
Отметим, что в прошлом туре Александр не слишком удачно сыграл против «Ливерпуля», когда в конце матча позволил сопернику себя обыграть, что привело к голевой передаче.
🗞 Alex Zinchenko misses today's match as a precaution due to a tight groin pic.twitter.com/I6rC50GTNM— Arsenal (@Arsenal) April 16, 2023
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Тірні щасливий і дочекався свого шансу.Може і устав, так багато матчів грав. Останніми тижнями якийсь був ніякий. Перестав феєрити.
Взагалі в деяких матчах Артета міг би і міняти на 75--80-й хв., щоб дати відпочити і дати ігровий час Тірні. Особливо в програному матчі Ліги Європи.