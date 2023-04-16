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  4. Небольшое повреждение. Зинченко не попал в заявку на матч АПЛ
Англия
16 апреля 2023, 15:07 | Обновлено 16 апреля 2023, 16:27
1702
6

Небольшое повреждение. Зинченко не попал в заявку на матч АПЛ

Украинец пропустит матч чемпионата Англии

16 апреля 2023, 15:07 | Обновлено 16 апреля 2023, 16:27
1702
6
Небольшое повреждение. Зинченко не попал в заявку на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В матче чемпионата Англии лидер Арсенал на выезде сыграет против Вест Хэма, который находится рядом с зоной вылета. Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Сообщается, что у игрока небольшие проблемы с пахом, поэтому лондонское дерби Зинченко пропустит.

Отметим, что в прошлом туре Александр не слишком удачно сыграл против «Ливерпуля», когда в конце матча позволил сопернику себя обыграть, что привело к голевой передаче.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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anacreon
Чорт. Так довго тримався без травм, півроку. Після тої дурної, де стільки пропустив. Ще і в кінці сезону, коли стільки важливих матчів. 
Тірні щасливий і дочекався свого шансу.Може і устав, так багато матчів грав. Останніми тижнями якийсь був ніякий. Перестав феєрити. 
Взагалі в деяких матчах Артета міг би і міняти на 75--80-й хв., щоб дати відпочити і дати ігровий час Тірні. Особливо в програному матчі Ліги Європи.
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+2
Перець
Перечпокався
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0
kkeba kcef
Зінченко допустив помилку не з МЮ а з Ліверпулем хто писав статтю
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0
Mr Voevudskiy
Опять седаниха постаралась 
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0
Тарік1994
А ще можливо Артета дав психологічно відійти після минулого матчу бо було видно як болісно він сприйняв помилку. З іншої сторони, якщо травма то не дуже добре авжеж
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0
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