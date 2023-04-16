Небольшое повреждение. Зинченко не попал в заявку на матч АПЛ

В матче чемпионата Англии лидер Арсенал на выезде сыграет против Вест Хэма, который находится рядом с зоной вылета. Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Сообщается, что у игрока небольшие проблемы с пахом, поэтому лондонское дерби Зинченко пропустит.

Отметим, что в прошлом туре Александр не слишком удачно сыграл против «Ливерпуля», когда в конце матча позволил сопернику себя обыграть, что привело к голевой передаче.