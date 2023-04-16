Украина. Премьер лига16 апреля 2023, 15:05 | Обновлено 16 апреля 2023, 15:29
932
0
ВИДЕО. Бондаренко открыл счет в матче против Львова
Хавбек «Шахтера» отличился на 7-й минуте встречи
16 апреля 2023, 15:05 | Обновлено 16 апреля 2023, 15:29
932
0
В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» играет против «Львова».
На 7-й минуте 22-летний полузащитник «горняков» Артем Бондаренко открыл счет в матче.
Отметим, что в этом сезоне чемпионата УПЛ Бондаренко забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 20 поединках.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 апреля 2023, 14:53 1
Команда вернулась на 1-е место
Футбол | 15 апреля 2023, 18:58 39
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек», украинец поучаствовал в первом голе этого поединка
Футбол | 16.04.2023, 13:45
Футбол | 16.04.2023, 04:31
Футбол | 15.04.2023, 18:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.04.2023, 01:10 20
15.04.2023, 13:14 11
14.04.2023, 18:54 10
16.04.2023, 12:19 1
14.04.2023, 17:00 11
15.04.2023, 20:50 7
16.04.2023, 07:00 1
15.04.2023, 20:31 14