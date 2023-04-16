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Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 15:05 | Обновлено 16 апреля 2023, 15:29
932
0

ВИДЕО. Бондаренко открыл счет в матче против Львова

Хавбек «Шахтера» отличился на 7-й минуте встречи

16 апреля 2023, 15:05 | Обновлено 16 апреля 2023, 15:29
932
0
ВИДЕО. Бондаренко открыл счет в матче против Львова
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» играет против «Львова».

На 7-й минуте 22-летний полузащитник «горняков» Артем Бондаренко открыл счет в матче.

Отметим, что в этом сезоне чемпионата УПЛ Бондаренко забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 20 поединках.

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Источник Sport.ua
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