Алексей Крутых – Уго Гренье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире в Барселоне
16 апреля украинский теннисист Алексей Крутых (№177 ATP) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте.
В финале квалификации украинец сразится против Уго Гренье из Франции (№128 ATP). Время начала матча – 15:10 по Киеву.
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Ранее теннисисты между собой не играли.
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