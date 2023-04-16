Алексей Крутых – Уго Гренье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 апреля украинский теннисист Алексей Крутых (№177 ATP) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте.

В финале квалификации украинец сразится против Уго Гренье из Франции (№128 ATP). Время начала матча – 15:10 по Киеву.

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Ранее теннисисты между собой не играли.

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