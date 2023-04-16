Черноморец – Ворскла. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 21-го тура УПЛ
В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 21 тура украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» сыграет против полтавской «Ворсклы».
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Черноморец»: Паст – Путря, Брагару, Салюк,Васильев, Гучек, Кузык, Политыло, Бадибанга, Юсов, Алефиренко.
Запасные: Даскалица, Варакута, Белый, Селин, Задоя, Авагимян, Ермаков, Гладкий, Штогрин, Черткоев, Войтиховский.
«Ворскла»: Исенко – Кравец, Пердута, Скляр, Олейник, Степанюк, Сефери, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин.
Запасные: Домолега, Крупский, Л. Рамирес, Яворский, Кане, Фелипе, Кулаковский, Лопес, Нестеренко.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Ворскла».
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