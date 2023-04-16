Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Ворскла. Стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 14:41 | Обновлено 16 апреля 2023, 14:53
366
0

Черноморец – Ворскла. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 21-го тура УПЛ

16 апреля 2023, 14:41 | Обновлено 16 апреля 2023, 14:53
366
0
Черноморец – Ворскла. Стартовые составы команд
ФК Черноморец

В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 21 тура украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» сыграет против полтавской «Ворсклы».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Черноморец»: Паст – Путря, Брагару, Салюк,Васильев, Гучек, Кузык, Политыло, Бадибанга, Юсов, Алефиренко.

Запасные: Даскалица, Варакута, Белый, Селин, Задоя, Авагимян, Ермаков, Гладкий, Штогрин, Черткоев, Войтиховский.

«Ворскла»: Исенко – Кравец, Пердута, Скляр, Олейник, Степанюк, Сефери, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин.

Запасные: Домолега, Крупский, Л. Рамирес, Яворский, Кане, Фелипе, Кулаковский, Лопес, Нестеренко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Ворскла».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Шахтер – Львов – 2:0. Видео голов и обзор матча
Теперь без проблем. Шахтер снова обыграл Львов
ВИДЕО. Бондаренко сделал дубль в матче против Львова
Черноморец Одесса Ворскла Полтава стартовые составы Черноморец - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля
Футбол | 16 апреля 2023, 13:05 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля

Важные события во всех видах спорта

Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Футбол | 15 апреля 2023, 20:31 14
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном

«Пенсионеры» уступили подопечным Де Дзерби со счетом 1:2

Йовичевич назвал состав Шахтера на матч против Львова
Футбол | 16.04.2023, 12:51
Йовичевич назвал состав Шахтера на матч против Львова
Йовичевич назвал состав Шахтера на матч против Львова
ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
Футбол | 15.04.2023, 18:30
ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
Футбол | 15.04.2023, 22:21
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере
Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в своей карьере
14.04.2023, 19:28
Бокс
Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову
Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову
15.04.2023, 13:14 11
Теннис
ВИДЕО. Ярмоленко курьезно поучаствовал в голе в полуфинале Кубка ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко курьезно поучаствовал в голе в полуфинале Кубка ОАЭ
14.04.2023, 22:20 2
Футбол
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
15.04.2023, 18:45 5
Футбол
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
16.04.2023, 04:31 2
Футбол
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
16.04.2023, 10:24 2
Бокс
ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
15.04.2023, 20:50 7
Футбол
ВИДЕО. Все лицо в крови! Как доктор и рефери остановили Джо Джойса
ВИДЕО. Все лицо в крови! Как доктор и рефери остановили Джо Джойса
16.04.2023, 02:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности