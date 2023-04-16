Черноморец – Ворскла. Стартовые составы команд

В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 21 тура украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» сыграет против полтавской «Ворсклы».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Черноморец»: Паст – Путря, Брагару, Салюк,Васильев, Гучек, Кузык, Политыло, Бадибанга, Юсов, Алефиренко.

Запасные: Даскалица, Варакута, Белый, Селин, Задоя, Авагимян, Ермаков, Гладкий, Штогрин, Черткоев, Войтиховский.

«Ворскла»: Исенко – Кравец, Пердута, Скляр, Олейник, Степанюк, Сефери, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин.

Запасные: Домолега, Крупский, Л. Рамирес, Яворский, Кане, Фелипе, Кулаковский, Лопес, Нестеренко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Ворскла».