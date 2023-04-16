Англия16 апреля 2023, 13:05 |
40
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля
Важные события во всех видах спорта
16 апреля 2023, 13:05 |
40
0
В воскресенье, 16 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:00 Шахтер – Львов
16:00 Вест Хэм – Арсенал
18:30 Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
15:00 Жирона – Эльче
17:15 Хетафе – Барселона
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 апреля 2023, 22:05 0
Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ
Футбол | 15 апреля 2023, 20:50 7
Михаил и Роберто работали вместе в донецком «Шахтере»
Футбол | 16.04.2023, 11:39
Футбол | 15.04.2023, 16:59
Футбол | 15.04.2023, 18:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.04.2023, 22:21 6
14.04.2023, 16:53 94
14.04.2023, 19:28
14.04.2023, 18:45 13
15.04.2023, 19:15 1
15.04.2023, 18:45 5
14.04.2023, 10:53 45
14.04.2023, 21:57 1