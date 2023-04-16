СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля

В воскресенье, 16 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Шахтер – Львов

1.13 – 8.00 – 26.00

16:00 Вест Хэм – Арсенал

5.80 – 4.44 – 1.62

18:30 Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

5.00 – 4.24 – 1.72

15:00 Жирона – Эльче

1.46 – 4.74 – 8.30

17:15 Хетафе – Барселона

5.35 – 3.72 – 1.78