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Англия
16 апреля 2023, 13:05 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля

Важные события во всех видах спорта

16 апреля 2023, 13:05 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 16 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Шахтер – Львов

Favbet 1.13 – 8.00 – 26.00

16:00 Вест Хэм – Арсенал

Favbet 5.80 – 4.44 – 1.62

18:30 Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

Favbet 5.00 – 4.24 – 1.72

15:00 Жирона – Эльче

Favbet 1.46 – 4.74 – 8.30

17:15 Хетафе – Барселона

Favbet 5.35 – 3.72 – 1.78

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Источник Sport.ua
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