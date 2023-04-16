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  4. Йовичевич назвал состав Шахтера на матч против Львова
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 12:51 | Обновлено 16 апреля 2023, 13:20
626
6

Йовичевич назвал состав Шахтера на матч против Львова

Матч начнется в 14:00 по Киеву

16 апреля 2023, 12:51 | Обновлено 16 апреля 2023, 13:20
626
6
Йовичевич назвал состав Шахтера на матч против Львова
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 16 апреля, пройдет матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Львов».

Стартовые составы:

«Шахтер»: Трубин, Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Назарина, Судаков, Михайличенко, Сикан, Келси.

«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Фернандес Алвес, Грисьо, Кузык, Мильченко, Алибеков, Богунов, Бугай, Свржняк, Беляев.

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало встречи в 14:00.

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Львов чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Львов
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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LisovijNickolai Фамилия
Схема конечно интересная, но Келси заслуживает сыграть матч сам , очень хорошо выглядел в последних играх, было бы интересно посмотреть когда на него бы работала вся команда, а Сикан только будет мешать 
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0
fitnes_sports066
Интересно это что схема 5-3-2 как я понимаю. Посмотрим какие плоды она принесёт
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0
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Calm
Сікан, Келсі- цікаво!!
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-1
Andr88
Интересно Йовичевичу не снится Фейеноорд ?
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-1
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