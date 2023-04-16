Украина. Премьер лига16 апреля 2023, 12:51 | Обновлено 16 апреля 2023, 13:20
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Йовичевич назвал состав Шахтера на матч против Львова
Матч начнется в 14:00 по Киеву
16 апреля 2023, 12:51 | Обновлено 16 апреля 2023, 13:20
626
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В воскресенье, 16 апреля, пройдет матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Львов».
Стартовые составы:
«Шахтер»: Трубин, Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Назарина, Судаков, Михайличенко, Сикан, Келси.
«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Фернандес Алвес, Грисьо, Кузык, Мильченко, Алибеков, Богунов, Бугай, Свржняк, Беляев.
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало встречи в 14:00.
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Комментарии 6
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Схема конечно интересная, но Келси заслуживает сыграть матч сам , очень хорошо выглядел в последних играх, было бы интересно посмотреть когда на него бы работала вся команда, а Сикан только будет мешать
Интересно это что схема 5-3-2 как я понимаю. Посмотрим какие плоды она принесёт
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Сікан, Келсі- цікаво!!
Интересно Йовичевичу не снится Фейеноорд ?
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