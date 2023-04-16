Йовичевич назвал состав Шахтера на матч против Львова

В воскресенье, 16 апреля, пройдет матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Львов».

Стартовые составы:

«Шахтер»: Трубин, Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Назарина, Судаков, Михайличенко, Сикан, Келси.

«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Фернандес Алвес, Грисьо, Кузык, Мильченко, Алибеков, Богунов, Бугай, Свржняк, Беляев.

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало встречи в 14:00.