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  4. Стародубцева не смогла выйти в полуфинала 25-тысячника ITF в США
ITF
16 апреля 2023, 10:55 |
25
0

Стародубцева не смогла выйти в полуфинала 25-тысячника ITF в США

Юлия проиграла американке Хейли Баптист

16 апреля 2023, 10:55 |
25
0
Стародубцева не смогла выйти в полуфинала 25-тысячника ITF в США
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№616 WTA) завершила борьбу на грунтовом 25-тысячнике ITF в США.

В матче 1/4 финала украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла американке Хейли Баптист (№248 WTA).

Бока-Ратон. 1/4 финала
Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Хейли Баптист (США) – 3:6, 0:6

Отметим, что до этого Стародубцева выиграла два трехсетовика у американок Робин Монтгомери и Энн Ли.

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Юлия Стародубцева ITF Бока-Ратон Хейли Баптист
Источник Sport.ua
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