Стародубцева не смогла выйти в полуфинала 25-тысячника ITF в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№616 WTA) завершила борьбу на грунтовом 25-тысячнике ITF в США.

В матче 1/4 финала украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла американке Хейли Баптист (№248 WTA).

Бока-Ратон. 1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Хейли Баптист (США) – 3:6, 0:6

Отметим, что до этого Стародубцева выиграла два трехсетовика у американок Робин Монтгомери и Энн Ли.