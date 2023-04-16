ITF16 апреля 2023, 10:55 |
25
0
Стародубцева не смогла выйти в полуфинала 25-тысячника ITF в США
Юлия проиграла американке Хейли Баптист
16 апреля 2023, 10:55 |
25
0
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№616 WTA) завершила борьбу на грунтовом 25-тысячнике ITF в США.
В матче 1/4 финала украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла американке Хейли Баптист (№248 WTA).
Бока-Ратон. 1/4 финала
Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Хейли Баптист (США) – 3:6, 0:6
Отметим, что до этого Стародубцева выиграла два трехсетовика у американок Робин Монтгомери и Энн Ли.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 15 апреля 2023, 20:58 11
Даяна в трех сетах уступила Кэти Волынец
Бокс | 16 апреля 2023, 01:10 19
Китаец завоевал титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе
Теннис | 16.04.2023, 10:10
Футбол | 15.04.2023, 22:21
Футбол | 15.04.2023, 18:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.04.2023, 01:40
15.04.2023, 20:31 14
16.04.2023, 06:30 8
15.04.2023, 17:56 7
15.04.2023, 12:06 1
16.04.2023, 04:31 2
15.04.2023, 19:15 1
15.04.2023, 20:50 7