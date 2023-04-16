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ITF
16 апреля 2023, 10:10 | Обновлено 16 апреля 2023, 10:13
472
2

Костюк рассказала, почему не считает россиян братским народом

Марта напомнила всем, что не нужно забывать свою историю

16 апреля 2023, 10:10 | Обновлено 16 апреля 2023, 10:13
472
2
Костюк рассказала, почему не считает россиян братским народом
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первый номер сборной Украины Марта Костюк рассказала о своем отношении к понятию «братские народы».

- В нашей семье мы никогда не считали русских своими братьями. Они убили моего прадеда. Советский режим издевался над моими бабушкой, дедушкой и мамой, потому что они говорили по-украински. Наш язык долгое время подавлялся, его пытались искоренить. Многие уже знают о голодоморе 1930-х годов. Многие из наших предков были вывезены в Сибирь. Мы не можем забыть эти деяния.

И еще кое-что...В мире происходило и происходит множество войн. Но большинство из них – за территорию и власть. россия хочет уничтожить наш язык, нашу культуру, сердце нашей нации. Она ослабляла нас в течение долгого времени. Недавно, когда мы подняли голову и обрели независимость, она нанесла новый удар. Но это нас и объединило. Моя мама, например, совсем перестала использовать русский язык. Сейчас мы объединились, поняли, кто мы есть. Но цена этому слишком высока.

- Как Вам удается концентрироваться на теннисе и при этом следить за тем, что происходит дома?
- Бывают дни лучше, бывают хуже. Череда шокирующих событий иногда просто пролетает мимо меня. Но было одно, которое полностью меня ошеломило и парализовало. Из-за него я болела три дня.

Когда я получала кубок в Остине, я сказала в своей чемпионской речи: «Слава Украине!». А потом я увидела видео, где наш солдат выкапывает себе могилу и произносит тот же лозунг. После чего его казнят. Его убили за то, что он произнес те же слова, что и я...

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Источник Большой теннис Украины
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Andr88
россия будет сосать всегда и всем 
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